كونتي يدعو إلى خطة مالية «جريئة» لإنقاذ إيطاليا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دعا رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، السبت، إلى «خطة جريئة» في مستهل محادثات عبر الفيديو بين قادة الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لإنقاذ الاقتصاد والمجتمع الإيطاليين من «الصدمة غير المسبوقة» التي أحدثها وباء «كوفيد ـ 19».

وأشار كونتي إلى ضرورة وضع خطة لتجاوز أزمة البلاد في وقت رفضت فيه شخصيات في المعارضة الإيطالية حضور المحادثات الطارئة التي تم تنظيمها على عجل، وقوبلت بانتقادات واسعة.

وقال في مستهل الاجتماع، إن على قادة الاتحاد الأوروبي «إظهار أنهم فهموا بأن المسألة تتعلّق بالدفاع عن المصالح المشتركة». وأضاف: «نعيش صدمة غير مسبوقة بتكاليف بشرية واجتماعية واقتصادية عالية للغاية».

ومن المتوقع أن يسجل ثالث أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي انكماشاً نسبته 8,3% على الأقل في عام 2020، حسب أكثر التقديرات تفاؤلاً من وكالة الإحصاءات الوطنية الإيطالية.

ولتحفيز النشاط في دول الاتحاد الأوروبي الأكثر تأثراً بأزمة «كوفيد ـ 19»، اقترحت المفوضية الأوروبية خطة إنعاش بقيمة 750 مليار يورو (847 مليار دولار)، مؤلفة من 500 مليار يورو في شكل منح و250 مليار يورو في شكل قروض.

ومن المتوقع أن تحصل إيطاليا على حوالي 172 مليار يورو من هذا المبلغ.

وقال كونتي: «علينا كذلك استغلال (اللحظة) لتحويل الأزمة إلى فرصة للتخلص من كافة العقبات التي تسببت في تباطؤ في البلاد على مدى السنوات العشرين الأخيرة».

وأكد أنه يشاطر رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، الرأي بأنه «لا يمكننا السماح لأنفسنا بالعودة إلى ما كان عليه الحال قبل الأزمة».

وقال: «في وقت نجتمع فيه من أجل إعادة الإنعاش، علينا التأكد من أن العالم بأسره يركز على جمال بلدنا». وكانت فون دير لايين من بين المشاركين، إضافة إلى مفوض الشؤون الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي باولو جنتوليني، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، ومديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا.

وقالت فون دير لايين: «هذه اللحظة التي ينبغي عليكم فيها تطوير وتطبيق خطة تعافٍ فعالة»، مضيفة أن المفوضية ستدعم إيطاليا إلى حين تعافيها، وأضافت الوزيرة الألمانية السابقة أن «أوروبا تحتاج لإيطاليا قوية في قلبها».

وأكد ميشال الذي تشمل مهامه تنظيم قمم الاتحاد الأوروبي، أنه «من خلال تدعيم إيطاليا، ندعّم كذلك أوروبا». وعلى الرغم من حضور شخصيات أوروبية كبرى، قرر إيطاليون على غرار زعيم اليمين المتشدد ماتيو سالفيني، عدم المشاركة في المؤتمر، معتبراً أنه مجرد استعراض لوسائل الإعلام يسعى رئيس الوزراء عبره لتحسين صورته.

وعلى الرغم من ارتفاع معدلات التأييد خلال فترة الطوارئ المرتبطة بفيروس كورونا المستجد، يواجه كونتي استجوابات من ممثلي النيابة العامة بشأن طريقة تعامله مع الأزمة وتحديات سياسية، في وقت تشهد فيه البلاد ركوداً عميقاً.

واقترح تشكيل فريق عمل برئاسة الرئيس التنفيذي السابق لشركة فودافون فيتوريو كولاو، لوضع توصيات بشأن كيفية إعادة الاقتصاد الإيطالي إلى المسار الصحيح، وأشار رئيس الوزراء الأسبوع الماضي إلى أنه يسعى إلى توحيد «قوى البلاد الأكبر» وجمع «الأفكار الأكثر فاعلية» لتحقيق انتعاش اقتصادي بعد إغلاق دام شهرين.

ويأمل في حشد الأغلبية الحاكمة وأعضاء المعارضة والنقابات وخبراء الاقتصاد، لوضع مسودة إرشادات تشكل أساس خطة التعافي.

وتشمل المقترحات رقمنة الإدارة العامة المتهالكة في إيطاليا، وتحديث البنية التحتية، وإعادة هيكلة نظام الجامعات الوطنية، ضمن مسائل أخرى تحتاج إلى إصلاح.