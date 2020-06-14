اختلاسات نقفي.. 3700 صفقة بـ 385 مليون دولار



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكرت بلومبيرج، أن المصفين القانونيين الذين يشرفون على عملية إعسار مجموعة «أبراج» قدروا أن الرئيس التنفيذي السابق، عارف نقفي، استولى على 385 مليون دولار (1.4 مليار درهم)، وهو مبلغ أكبر بكثير مما ادعى المدعون الأمريكيون.

ويعد نقفي واحداً من ستة مسؤولين تنفيذيين سابقين في «أبراج» يواجهون اتهامات ناجمة عن انهيار شركة الأسهم الخاصة عام 2018.

وقال المدّعون الأمريكيون العام الماضي، إن نقفي استولى على أكثر من 250 مليون دولار. ولكن في تسجيل جديد يوم الجمعة، رفع المصفون قيمة الخسائر إلى أعلى من ذلك بكثير وبحدود 385 مليون دولار تم الاستيلاء عليها بين عامي 2009 إلى 2018؛ حيث قام بتحويل الأموال لاستخدامه الخاص في أكثر من 3700 صفقة.

ويحاول المصفون تتبع المعاملات، وطلبوا من قاضي نيويورك الإذن بتقديم مذكرات استدعاء في 18 مصرفاً. وسيتم استخدام المعلومات في دعوى قضائية في جزر كايمان من شأنها استرداد الأموال لدفع مستحقات المستثمرين والدائنين للشركة.

نقفي، الذي نفى ارتكاب أي مخالفات، لا يزال قيد الإقامة الجبرية في لندن، ويواجه احتمال تسليمه إلى القضاء الأمريكي.

كما تم القبض على مدير تنفيذي آخر، هو مصطفى عبد الودود، الشريك الإداري السابق في «أبراج»، بينما كان في رحلة عائلية إلى الولايات المتحدة. وأقر بأنه مذنب وينتظر صدور الحكم في سبتمبر /أيلول.

وكانت سلطة دبي للخدمات المالية فرضت في وقت سابق غرامة على «أبراج» قدرها 315 مليون دولار؛ لخداع المستثمرين واختلاس أموالهم.