شكرا لقرائتكم خبر عن «إيه تي آند تي» تعرض قسم الألعاب التفاعلية بـ 4 مليارات دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تدرس شركة «إيه تي آند تي» الأمريكية للاتصالات إمكانية بيع قسم الألعاب التفاعلية التابع لها في «وارنر برذرز» عبر صفقة قيمتها 4 مليارات دولار، في تصفية لبعض أصول الشركة جراء ديونها البالغة 200 مليار دولار.

وقد أعلنت عدة شركات شهيرة لألعاب الفيديو مثل «تيك تو إنتر أكتيف» و«إلكترونيك آرتس» و«أكتيفشن بليزارد» اهتمامها بشراء وحدة الألعاب في «وارنر» التي تمتلك العديد من ألعاب الفيديو مثل سلسلة «مورتال كومبات» و«هاري بوتر» و«جيم أوف ثرونز» وغيرها الكثير.

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