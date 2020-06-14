شكرا لقرائتكم خبر عن أهمها مشروعات جديدة للتكرير.. استراتيجية توفيرالبنزين والسولار للسوق المحلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تهدف استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية ،إلي تأمين امدادات الوقود " البنزين والسولار "للسوق المحلي، وذلك بتنفيذ عدد من المشروعات الجديدة للتكرير والتصنيع في مسطرد والسويس والإسكندرية وأسيوط وكذلك مشروعات تطوير مصافى التكرير وانشاء وحدات إنتاجية جديدة متطورة لزيادة الطاقة الانتاجية لهذه المصافى من المنتجات البترولية المختلفة وتأمين إمدادات الوقود ومواكبة الطلب المحلى المتزايد على المنتجات البترولية ، وتقليص الكميات التى يتم استيرادها من المنتجات البترولية الرئيسية (البنزين والسولار والبوتاجاز).

وفى هذا الصدد فقد تم خلال الـ 6 سنوات الماضية اتخاذ عدة إجراءات لتحقيق الاستقرار لسوق المنتجات البترولية " السولار والبنزين "وكانت أهم المشروعات كالتالي..

1-وحدة استرجاع الغازات بشركة أسيوط لتكرير البترول.

2- برج التقطير المبدئي بمعمل تكرير ميدور .

3- وحدة انتاج البنزين عالي الاوكتين بشركة أنربك .

4- مجمع التكسير الهيدروجيني للمازوت بالشركة المصرية للتكرير بمسطرد .

5- بلغ عدد محطات تموين السيارات بالوقود السائل التي تم تشغيلها 992 محطة خلال الفترة من يونيه2014 وحتى نهاية فبراير 2020 (بخلاف المحطات التى تم غلقها) ليصل إجمالي عدد المحطات حتى نهاية فبراير 2020 عدد 3693 محطة.

6-تشجيع شركات التسويق على إنشاء منافذ جديدة لخدمة السوق المحلى وزيادة الاستثمار في البنية التحتية.

7-تركيب منظومة التتبع الألي GPS في جميع اللواري العاملة في نقل المواد البترولية للمحطات وذلك لضمان الرقابة ومتابعة وصول المنتج للأماكن المستهدفة.

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8- ربط جميع المحطات ومنافذ التوزيع وكبار المستهلكين والموزعين بالمنظومة الالكترونية بهيئة البترول وذلك لضمان عدم تسريب أو تهريب أي منتجات.

9-ادخال منظومة ATGلمراقبة أرصدة الوقود داخل الخزانات بجميع محطات خدمة وتموين السيارات على مستوى الجمهورية وربطها بالشركات وهيئة البترول.

10- إنتاج البنزين 92 في منطقة الوجه القبلي لضمان توافره بصورة مستمرة وتقليل الاعتماد على النقل مسافات طويلة بين المحافظات وتحقيق استقرار المنتج بالوجه القبلي.

11- طرح نوع جديد من بنزين 95 ذى العلامة التجارية في إطار تحسين جودة المنتجات البترولية ومواكبة متطلبات السيارات الحديثة.

12-كنتيجة لنجاح سياسة الإصلاح الإقتصادى للدولة وترشيد دعم المحروقات وتصحيح الأسعار فقد حدث انخفاض في استهلاك الوقود من السولار والبنزين80 وذلك كما يلى:

1- انخفض الاستهلاك من السولار من 14.3 مليون طن عام 2016/2017 إلى حوالى 12.6 مليون طن عام 19/2020 بانخفاض حوالى 12%.

2- انخفض الاستهلاك من البنزين80 من 3.9 مليون طن عام 2016/2017 إلى حوالى 3 مليون طن عام 19/2020 بانخفاض حوالى 23%.

3- زاد المتوسط الشهرى لمبيعات الغاز الطبيعى المضغوط للسيارات من حوالى 30 مليون متر مكعب عام 2016/2017 إلى حوالى 50 مليون متر مكعب عام 2019/2020 وذلك نتيجة لتحويل المركبات المستهلكة للوقود السائل إلى الغاز الطبيعى.