شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. تعرف على توزيع العمالة الأجنبية في مصر وفقا للنشاط الاقتصادي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت النشرة السنوية للعاملين الأجانب في القطاع الحكومي والقطاع العام/ الأعمال العام عام 2019، ارتفاع إجمالي عدد العاملين الأجانب في القطاع الحكومي والقطاع العام/ الأعمال العام ليصل إلى 1388 أجنبي عام 2019، مقابل 975 أجنبي عام 2018 بنسبة زيادة قدرها 42.4%، وذلك نتيجة لزيادة عدد المشاريع الاستثمارية بمصر.



توزيع العاملين الأجانب طبقا للنشاط الاقتصادى

وينشر ”الخليج 365”، بالإنفوجراف توزيع الأجانب طبقا لأهم الأنشطة الاقتصادية عام 2019، حيث يمثل العاملين الأجانب بالقطاع العام/ الأعمال العام العدد الأكبر، موزعين بين عدة أنشطة وهي كالتالي:

إمدادات الكهرباء والغاز والبخار 536 عامل بنسبة 38.6%

التعدين واستغلال المحاجر 299 عامل بنسبة 21.5%

Advertisements

أنشطة الفنون والإبداع والتسلية 176 عامل بنسبة 12.7%

التعليم 116 عامل بنسبة 8.4%

أنشطة الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإجباري 77 عامل بنسبة 5.5%

الصناعات التحويلية 73 عامل بنسبة 5.3%