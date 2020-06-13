شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار اقتصاد اليوم .. المالية: توجيهات رئاسية بتحفيز الاستثمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم السبت 13 -6 -2020 عددا من الاحداث الاقتصادية المتنوعة والتى تم رصدها على صفحات الخليج 365 واليكم موجزا باهم هذه الاخبار :-

المالية: توجيهات رئاسية بتحفيز الاستثمارات والاقتصاد قادر على امتصاص الصدمات

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك توجيهات رئاسية بتحفيز الاستثمارات فى مصر خاصة الكورية، وتذليل أى عقبات أمام المستثمرين؛ بما يُسهم فى تشجيعهم على التوسع فى أنشطتهم، ويُساعد فى جذب استثمارات جديدة خاصة فى ظل التوجه العالمى والمصرى أيضًا للتعايش مع أزمة كورونا؛ بما يحقق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين وإدارة عجلة الاقتصاد على النحو الذى يضمن استمرار الإنتاج وسط إجراءات احترازية وتدابير وقائية مشددة، لافتًا إلى حرص الحكومة على تحديث وميكنة المنظومتين الضريبية والجمركية لتبسيط الإجراءات، والتيسير على مجتمع الأعمال.

أعرب الوزير، فى لقائه يون يو تشول سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة بمناسبة انتهاء فترة عمله بالقاهرة، عن تقديره لجهود السفير يون يو تشول، التى أسهمت فى إرساء دعائم التعاون بين حكومة بلاده ومصر، وفتح آفاق جديدة للاستثمار بين البلدين، مثَّمنًا دور سفارة كوريا الجنوبية بالقاهرة والسفير يون يو تشول شخصيًا خلال الفترة الماضية فى مد جسور التواصل الفعَّال بين المستثمرين الكوريين والمسئولين المصريين الذى ساعد فى تذليل أى عقبات أمام مشروعاتهم الاستثمارية بمصر.

"الاتصالات" تستعرض تنمية القدرات الرقمية مع الجهات المنتقلة للعاصمة الإدارية الجديدة

عقدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اجتماعاً موسعاً عبر تقنية الفيديو كونفرس مع قيادات وممثلى الوزارات والجهات المنتقلة لعرض ومناقشة خطة الوزارة لتنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك فى إطار استراتيجية الدولة لتنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين بالجهاز الإدارى، واستكمالاً لجهود ومتطلبات الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.

وخلال الاجتماع؛ تم استعراض رؤية ومنهجية التطوير المؤسسى وتنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة وذلك فى إطار استراتيجية بناء مصر الرقمية وخطة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى؛ حيث أوضحت الوزارة خلال الاجتماع أن منظومة التطوير المؤسسى تهدف إلى خلق وتهيئة نموذج عمل داخل المؤسسات الحكومية باستخدام التحول الرقمى بما يدعم قدرتهم على التكيف مع متطلبات ورضا المواطن، وذلك من خلال العمل على عدة محاور ومنها (ميكنة دورات العمل، وتطوير بيئة العمل، وتنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين، وتغيير الثقافة التنظيمية الرقمية، وضمان التميز التشغيلي)، كما تم استعراض منهجية وأهمية تنمية وبناء القدرات الرقمية فى إطار التطوير المؤسسى لما يحققه من عوائد خاصة فيما يتعلق بتعزيز الأداء الحكومى، ودعم آليات الحوكمة والشفافية ومكافحة الفساد، وتيسير حصول المواطن على خدمات حكومية متميزة.

"التخطيط" تعلن الفرق المؤهلة للمرحلة النهائية لجائزة مصر لتطبيقات الخدمات الحكومية

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومشروع رواد 2030 التابع لها قائمة الفرق ال 12 المؤهلين للمرحلة النهائية من مسابقة جائزة مصر لتطبيقات الخدمات الحكومية، ليتم اختيار الفريق الفائز منهم.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مسابقة تطبيقات الخدمات الحكومية تهدف إلى تعزيز العلاقة بين الطلاب والمؤسسات التعليمية والجهات الحكومية وإشراكهم فى عملية التحول الرقمى ودعم التنمية المستدامة إلى جانب تشجيع الطلاب على تقديم حلول إبداعية مبتكرة فى مجال تطبيقات الهواتف الذكية.

أسعار العملات اليوم السبت 13-6-2020 أمام الجنيه المصرى

استقرت أسعار العملات اليوم السبت 13-6-2020 ، أمام الجنيه المصرى ،لعدم وجود تعاملات خلال العطلة الأسبوعية الجمعة والسبت، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى وسجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 16.11 جنيه للشراء، 16.21جنيه للبيع.

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سعر اليورو الأوروبى اليوم

استقر سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 18.06 جنيه للشراء، 18.38 جنيه للبيع .

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

استقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، بلغ 20.09 جنيه للشراء، 20.51 جنبه للبيع .

سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وسجل سعر الريال 4.20 جنيه للشراء، و4.31 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

استقر سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وسجل سعره اليوم 51.67 جنيه للشراء، و52.71 جنيه للبيع .

أسعار الذهب اليوم السبت تهبط جنيهين وعيار 21 يسجل 778 جنيها للجرام

سجل سعر الذهب فى مصر، اليوم السبت، فى مصر تراجع بقيمة جنيهين، وذلك على خلفية انخفاض طفيف فيىسعر أوقية الذهب عالميا لتسجل 1730 دولار، الأمر الذى انعكس على الذهب فى مصر، مسجلا 778 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر تداولا ومبيعا في مصر.

أسعار الذهب اليوم...

عيار 18 سجل 666.75 جنيه للجرام

عيار 21 سجل 778 جنيها للجرام

عيار 24 سجل 889.25 جنيه للجرام

الجنيه الذهب 6224 جنيها

أوقية الذهب 1430 دولار