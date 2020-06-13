المترو يحسم الجدل حول مواعيده بعد تعديل فترة الحظر.. ويحدد 10 قواعد للركاب لتجنب المساءلة القانونية

كتب: ضياء السقا

أكدت شركة مترو الأنفاق، أنه لا تعديل في مواعيد التشغيل اليومية بعد تقليص ساعات حظر التجوال ساعة لتكون من 8 مساء حتى 4 صباحا بدلا من الخامسة صباحا.

وأعلنت الشركة في بيان، استمرار بدء التشغيل اليومي لخطوط المترو من الساعة 5.15 صباحا.

وأشارت إلى أن جداول التشغيل الخاصة بمترو الأنفاق الحالية تشمل التشغيل اليومي من الساعة 5.15 صباحا من المحطات الابتدائية على أن يكون موعد قيام أخر قطارات المترو بالخط الأول من محطة حلوان في الساعة 19.15 مساءً، ومن محطة المرج الجديدة الساعة 19.30 مساءً، ويكون موعد قيام آخر قطارات المترو بالخط الثاني من شبرا الخيمة والمنيب الساعة 19.30 مساءً، كما سيكون مواعيد أخر قطار من نادي الشمس بالخط الثالث الساعة 19.15 مساءً ومن العتبة 19.45 مساءً.

10 قواعد للركاب

وفي سياق متصل، حددت شركة المترو 10 قواعد للركاب خلال رحلاتهم بالخطوط الثلاثة ودعت المواطن مستخدم المرفق إلى إتباعها حتى لا يتعرض للمساءلة القانونية طبقا لقوانين ولوائح الشركة، ومن أجل تحقيق راحة وأمن كافة الركاب، بحسب "اليوم السابع".

والقواعد هي:

- دفع سعر التذكرة المستحقة.

- احترام خصوصيات الركاب الإخرين.

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- على الركاب "الرجال" تجنب استخدام العربات المخصصة للسيدات.

- عدم القيام بأى أفعال من شأنها المساس بأمن المكان والحفاظ على ممتلكات الشركة، والالتزام بارتداء الكمامات.

- استخدام السماعات عند الاستماع لأى مواد سمعية شخصية.

- ممنوع إلقاء الأطعمة أو المشروبات داخل العربات أو المحطات حفاظاً على نظافتها.

- عدم التدخين داخل العربات أو المحطات.

- تجنب مضايقة السائق أو أي من الركاب.

- عدم الاستلقاء على الكراسى المخصصة للجلوس.

- استخدام عربات القطارت للتنقل فقط وعدم الركوب بين فواصل العربات.