بعد وصوله لأعلى سعر في التاريخ.. الذهب يتراجع في مصر

كتب: ضياء السقا
حققت أسعار الذهب، في الأسواق المصرية، السبت، تراجعا طفيفا بمقدار جنيهين، بعدما سجلت أعلى مستوي في تاريخها الجمعة.
وكان الذهب قد سجل ارتفاعا قياسيا، الجمعة، حيث وصل عيار 21 الأكثر تداولا، لـ780 جنيها، للجرام.
وعالميا، انخفض السعر العالمي للذهب، بشكل طفيف مسجلا 1730 دولارا للأوقية.
وتشهد أسعار الذهب المحلية أكبر حالة تذبذب سعري لها منذ عام ٢٠١٦.
ويعتبر الذهب استثمارا آمنا في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية، ويميل المعدن الأصفر للاستفادة من التحفيز الاقتصادي لأنه يعتبر إلى حد كبير أداة تحوط ضد التضخم وتراجع العملات..
وجاء متوسط أسعار الذهب السبت في الأسواق المصرية، كالتالي:
عيار 18 بـ 666.75 جنيها للجرام
عيار 21 بـ 778 جنيها للجرام
عيار 24 بـ 889.25 جنيها للجرام
سعر الجنيه الذهب 6224 جنيهات
ملحوظة: الأسعار بدون إضافة المصنعية، وقد تختلف من محل لأخر.
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