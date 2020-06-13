الخطوط القطرية تستأنف اليوم رحلاتها إلى تركيا

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الدوحة أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن استئناف رحلاتها إلى اسطنبول كبرى المدن التركية اعتبار من اليوم السبت. وذكرت الناقلة الوطنية عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي: “اعتباراً من يوم السبت 13 يونيو، سيتمكن المسافرون من زيارة أكبر المدن التركية على متن رحلات أفضل شركة طيران في العالم”.

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