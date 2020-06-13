شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "فورد" يقفز بأكثر من 5% رغم سحب أكثر من مليوني سيارة من أمريكا وكندا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "فورد موتور" خلال تعاملات يوم الجمعة بشكل ملحوظ على الرغم من قرار الشركة الأمريكية بسحب حوالي 2.5 مليون سيارة من سوقي الولايات المتحدة وكندا وغيرهما بسبب عطل فني في الأبواب وأيضاً في تسرب سائل المكابح.



ومن بين عملية الاستدعاء الطواعية، ذكرت "فورد" بأنها قررت سحب 2.1 مليون سيارة "سيدان" ومركبة رياضية متعددة الأغراض وشاحنة في الولايات المتحدة لنظرا لوجود خلل فني يحول دون إغلاق أبوابها بإحكام مما ينذر بخطورة فتحها أثناء القيادة.

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وعلاوة على ذلك، سيشمل الاستدعاء سحب 344 ألف شاحنة طراز "إف 0 150" الخفيفة في أمريكا وكندا لإصلاح عيب تسرب سائل المكابح من الأسطوانة الرئيسية في المحرك.



وأكدت الشركة بأنها أبلغت بوقوع حوادث خفيفة أثناء القيادة بسرعة قليلة بعد تسرب سائل المكابح مما أسفر عن وقوع إصابتين.



وعلى صعيد التعاملات، قفز سهم "فورد موتور" بنسبة 5.4% وأغلق عند 6.46 دولار، وسجل أعلى سعر عند 6.63 دولار وأقل سعر عند 6.30 دولار.