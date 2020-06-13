شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تنهي التعاملات على ارتفاع لكنها تسجل خسائر أسبوعية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات يوم الجمعة لكنها قلصت مكاسبها بضغط على قطاع الطاقة، وسجلت "وول ستريت" خسائر أسبوعية مع استمرار عدم اليقين بشأن الاقتصاد عقب تصريحات رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول".



وكان رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" قد كشف في وقت سابق هذا الأسبوع عن أن هناك عدم يقين بالغ حيال الاقتصاد الأمريكي حتى على الرغم من صدور بيانات قوية للوظائف عن مايو/أيار.



وذكر "باول" في تصريحات الجمعة بأن البنك المركزي الأمريكي سيفعل كل ما في وسعه وسيتخذ كافة الإجراءات لإعادة الاقتصاد إلى مسار النمو وسوق العمل القوي.



وتجدر الإشارة إلى أن الاحتياطي الاتحادي ثبت الفائدة قرب الصفر توقع عدم رفعها حتى عام 2022، كما توقع انكماش الاقتتصاد الأمريكي بنسبة 6.5% هذا العام.



وأظهرت بيانات حكومية بأن مؤشر أسعار الواردات في أمريكا ارتفع بنسبة 1% خلال الشهر الماضي، فيما ارتفع مؤشر ثقة المستهلك إلى 78.9 نقطة خلال الشهر الجاري.

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وفي سوق الخام، انخفض سعر "ويست تكساس" بنسبة 0.2% وأغلق عند 36.26 دولار للبرميل، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 8.3%، وسجل أعلى سعر عند 36.9 دولار وأقل سعر عند 34.4 دولار.



وارتفع سعر "برنت" بنسبة 0.5% مغلقا عند 38.37 دولار للبرميل، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 8.4%، وسجل أعلى سعر اليوم عند 39.4 دولار وأقل سعر عند 37.01 دولار.



وفي ختام التعاملات، ارتفع "داو جونز" بنسبة 1.9% (ما يعادل 477 نقطة) إلى 25605 نقاط، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 5.6%، وبلغ أعلى مستوى عند 25965 نقطة وأقل مستوى عند 25078 نقطة.



وصعد "ناسداك" بنسبة 1% (ما يعادل 96 نقطة) إلى 9589 نقطة، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 2.3%، وبلغ أعلى مستوى 9768 نقطة وأقل مستوى عند 9413 نقطة.



وارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 1.3% (ما يعادل 39 نقطة) إلى 3041 نقطة، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 4.8%، وبلغ أعلى مستوى عند 3088 نقطة وأقل مستوى عند 2984 نقطة.