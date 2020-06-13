شكرا لقرائتكم خبر عن الصويا تغلق على ارتفاع بدعم من التفاؤل حيال الطلب الصيني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الصويا خلال تعاملات اليوم الجمعة في ظل استمرار التفاؤل حيال المزيد من الطلب الصيني على السلع الزراعية الأمريكية.



وتجدد التفاؤل بشأن زيادة الصادرات الصينية من الحاصلات الزراعية التزاما ببنود المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري المبرمة بين البلدين منذ الخامس عشر من يناير/كانون الثاني.



وكشفت مصادر لوكالة رويترز بأن الحكومة الصينية أمرت بعض الشركات المستوردة لديها بشراء كميات غير معلومة من الصويا والذرة من الولايات المتحدة.

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ومع ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم وتجاوز الوفيات مستوى 420 ألف حالة، تتسارع الجهات البحثية وشركات الأدوية لتطوير لقاح فعال للوقاية من المرض.



وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 23:06 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 97.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.4 نقطة وأقل مستوى عند 96.4 نقطة.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت أسعار الصويا عقود تسليم يوليو/تموز بنسبة 0.7% إلى 8.71 دولار للبوشل، وسجل أعلى سعر 8.73 دولار وأقل سعر عند 8.63 دولار.