شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتحول للارتفاع لكنه يتجه لأول خسارة في 7 أسابيع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحولت أسعار النفط للارتفاع خلال تعاملات أمس الجمعة، بعد خسائر 4% على خلفية لمخاوف من اندلاع موجة ثانية من الوباء، لتتجه لتسجيل خسائر أسبوعية.

يأتي ارتفاع النفط مع ارتفاع قوي للأسهم الأمريكية في المستهل حيث تحاول الأسواق التعافي من الخسائر الحادة المسجلة الخميس مع القلق من موجة أخرى لكورونا.

ومن شأن حدوث موجة ثانية للوباء أن تضغط على استهلاك الوقود وبالتبعية التأثير سلباً على الطلب على الخام.

ورغم الارتفاع، يتجه النفط إلى تسجيل أول خسائر أسبوعية في نحو 7 أسابيع، مع تجدد مخاوف الطلب.

وكانت أسواق النفط استفادت في الفترة الماضية من تخفيضات قياسية في إنتاج النفط والتي ينفذها تحالف «أوبك+» منذ مايو/‏‏آيار مع تمديد القرار حتى نهاية يوليو/‏‏تموز.

ويترقب المستثمرون الإفصاح عن بيانات نشاط التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة من قبل شركة «بيكر هيوز» خلال هذا الأسبوع.

وارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أغسطس/‏‏آب بنحو 1.6% مسجلاً 39.18 دولار للبرميل، بعد أن سجل مستوى 37.01 دولار في وقت سابق من التعاملات، كما ارتفع سعر العقود المستقبلية لخام غرب تيكساس الوسيط الأمريكي تسليم شهر يوليو/‏‏تموز إلى مستوى 36.83 دولار للبرميل، بزيادة 1.3% بعد أن سجل مستوى 34.48 دولار للبرميل في وقت سابق من الجلسة.

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وكانت أسعار الخام شهدت خسائر تتجاوز 8% عند تسوية تعاملات الخميس، على خلفية تجدد المخاوف المتعلقة بالطلب على الذهب الأسود.

وتسببت حقيقة أن جائحة فيروس كورونا ربما تكون بعيدة عن النهاية في توقف عنيف لموجة ارتفاع دفعت أسعار الخام للصعود من مستويات متدنية سجلتها في إبريل /‏‏‏ نيسان، فيما تخطى عدد المصابين في الولايات المتحدة وحدها مليوني حالة.

ويتجه الخامان القياسيان صوب أول انخفاض أسبوعي في سبعة أسابيع، مع تراجع برنت وخام غرب تكساس الوسيط، وهو ما يزيد على نحو 12% في الوقت الذي تضغط فيه المخزونات على الأسعار أيضاً.

وقال جريج بريدي مدير الطاقة العالمية والشرق الأوسط لدى ستراتفور: «المخزونات الأمريكية ارتفعت هذا الأسبوع، مخالفة لتوقعات العديد من المحللين، بينما تُظهر حالات كوفيد-19 مؤشرات على موجة ثانية في الولايات المتحدة وأماكن أخرى».

وقال بريدي: «من الواضح حالياً أن الخفض الأكبر لأوبك بلس، 9.7 مليون برميل يومياً، سينتهي بنهاية يوليو /‏‏‏ تموز، على أن يتحرك نزولاً إلى 7.7 مليون برميل يومياً».

كانت عقود الخام ارتفعت في الأسابيع الأخيرة مع تخفيف الإغلاقات المفروضة من الحكومات، وهو ما أثار جواً من التفاؤل حيال تعافي الطلب على الوقود.

وفي أجزاء من آسيا وأوروبا، حيث كانت الإغلاقات أشد، بدأ الطلب يتعافى بقوة أكبر. (وكالات)