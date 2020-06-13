شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق النقد: الاقتصاد العالمي يتعافـى بوتيـرة أبطأ مـن المـتوقـع والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد العالمي يتعافى بوتيرة أبطأ مما كان متوقعاً من تأثير تفشي الوباء، مع استمرار آثار هذه التجربة لفترة طويلة الأمد.
وذكرت كبيرة الاقتصاديين في صندوق النقد «جيتا جوبيناث» عبر فيديو مسجل الأسبوع الماضي ونشر أمس الجمعة ضمن المنتدى الآسيوي السابع للسياسة النقدية السنوية، أنه يجب علينا القلق من مسار التعافي الاقتصادي بفعل عمق الأزمة الجارية وسط حالات الإفلاس والعجز عن سداد القروض والحاجة إلى إعادة توزيع العمالة وكذلك تغيرات سلوك المستهلك.
وأضافت أن «العديد من هذه المتغيرات تشير إلى آثار ندوب واضحة» على الاقتصاد.
ومن المقرر أن يعلن صندوق النقد الدولي توقعاته للأداء الاقتصادي العالمي في 24 يونيو/حزيران الجاري.
وتابعت جوبيناث أن الاقتصادات الآسيوية في طريقها إلى التعافي بشكل أفضل، حيث حققت أداءً أفضل بشكل عام في احتواء تفشي «كوفيد-19».
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