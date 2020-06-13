شكرا لقرائتكم خبر عن أستون مارتن تتقدم «دي بي 11 آي إم آر» بقوة 630 حصاناً والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”
قدمت أستون مارتن، أبعاداً جديدة من الديناميكية والأداء المستوحاة من سباقات السيارات، مع طرح سيارة «دي بي 11 آي إم آر» بمحرك V
12، وبقدر أكبر من القوة والأداء مع ديناميكية قيادة محسنة وصوت استثنائي لنظام العادم، فضلاً عن جملة من التحسينات الخارجية والداخلية التي تمتزج معاً لابتكار سيارة «دي بي 11» لتوفر تجربة قيادة أكثر حيوية مع الحفاظ على أداء سيارة «جي تي» التي اشتهرت بها نماذج «دي بي 11» الأصلية.
وينبض محرك «آي إم آر»مزوداً بشاحن توربيني مزدوج سعة 5.2 ليتر، ويقدم قدرة تبلغ 630 حصاناً، ما يمنحها 30 حصاناً إضافية قياساً بمحرك V12 في سيارة «دي بي 11» القديم، و127 حصاناً أكثر قياساً بالمحرك V
8 في السيارة نفسها.
ويبقى عزم المحرك دون تغيير عند 700 نيوتن متر. وتتسارع السيارة من 0-62 ميلاً في الساعة في غضون 3.7 ثانية فقط، ما يمثل تحسناً بمقدار 0.2 ثانية قياساً بالنموذج السابق، فيما ترتفع السرعة القصوى للنموذج إلى 208 أميال في الساعة ما يجعلها واحدة من أسرع سيارات GT وأسرع النماذج الموجودة حالياً في سلسلة سيارات أستون مارتن.
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