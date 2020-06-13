شكرا لقرائتكم خبر عن الأجانب يعاودون الشراء بالبورصة المصرية.. ويسجلون 188مليون جنيه مشتريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت تعاملات المصريين نسبة 78.5% من إجمالى تعاملات السوق، واستحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 14.7%، والعرب على 6.7% خلال الأسبوع الماضى، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وفقًا لما جاء فى التقرير الأسبوعى للبورصة المصرية، فيما سجل الأجانب "غير العرب" صافى شراء بالبورصة المصرية بقيمة 188.8 مليون جنيه، خلال تعاملات الأسبوع الماضى، بينما سجل العرب صافى بيع بقيمة 58.3 مليون جنيه خلال الفترة نفسها، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ومنذ بداية العام، سجلت تعاملات الأجانب غير العرب فسجلت صافى بيع قدره 8.1 مليار جنيه منذ بداية العام، كما سجل العرب صافى بيع قدره 1.5 مليار جنيه خلال الفترة نفسها، وذلك بعد استبعاد الصفقات، واستحوذت تعاملات المصريين على نسبة 67.6% من قيم التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب نسبة 25.1% وسجل العرب 7.3%.

ارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.98% ليغلق عند مستوى 10831.92 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس70 متساوي الأوزان" بنسبة 5.09% ليغلق عند مستوى 1283.44 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" ارتفاعاً بنحو 3.9% مغلقًا عند مستوى 2040.67 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً بنحو 1.83% مغلقًا عند مستوى 12408.26 نقطة، فيما هبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.38% ليغلق عند مستوى 671.19 نقطة.

وارتفع رأس المال السوقى للبورصة المصرية بنحو 6.3 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 574.4 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.1% عن الأسبوع الماضى، وصعد رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 302.3 مليار جنيه إلى 307.9 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.9%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 168.4مليار جنيه إلى 168.5 مليار جنيه بنسبة نمو 0.1%.

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كما ارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 470.7 مليار جنيه إلى 476.4 مليار جنيه بنسبة نمو 1.2%، فيما هبط رأس المال السوقى لبورصة النيل من 1.6 مليار جنيه إلى 1.5 مليار جنيه بنسبة انخفاض 1.3%.

وبالنسبة للتداول، تراجع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 13.2 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 2.251 مليار ورقة منفذة على 204 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 14.2 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 1.625 مليار ورقة منفذة على 160 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى.

أما بورصة النيل، فبلغ إجمالى قيمة التداول فيها نحو 18.3 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 19.7 مليون ورقة منفذة على 1196 عملية خلال الأسبوع المنتهى، واستحوذت الأسهم على 45.65% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 54.35%، وفقاً للتقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 3.5 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 1.1 مليار ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 93.3 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 1.6 مليار جنيه، بحجم تداول 825.8 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 79.6 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 5.1 مليار جنيه بحجم تداول 1.9 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 172.9 ألف عملية.