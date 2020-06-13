شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على انخفاض وتسجل مكاسب أسبوعية طفيفة والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة خلال تعاملات يوم الجمعة وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية بالإضافة إلى ترقب الأسواق لأبرز التطورات على صعيد أزمة كورونا.
وفي حديث الجمعة، أكد رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" على أن البنك المركزي سيفعل ما في وسعه وسوف يستخدم كل ما لديه من أدوات لدعم الاقتصاد وسوق العمل في الولايات المتحدة.
يأتي ذلك عقب تصريحاته في وقت سابق هذا الأسبوع التي كشف فيها عن عدم يقين شديد حيال الاقتصاد الأمريكي في ظل أزمة كورونا.
وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 22:31 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 97.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.4 نقطة وأقل مستوى عند 96.4 نقطة.
وفي ختام التعاملات، انخفضت أسعار الفضة عقود تسليم يوليو/تموز بنسبة 2.3% أو ما يعادل 41 سنتا وأغلق المعدن الجلسة عند 17.482 دولار للأوقية بعد تسجيل المستوى 17.479 دولار للأوقية يوم الجمعة الموافق الخامس من يونيو/حزيران.
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