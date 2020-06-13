شكرا لقرائتكم خبر عن المقعد الأوسط للطائرة يحرم الشركات من تحقيق الأرباح والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - غيرت إجراءات كبح انتشار كوفيد-19 طريقة سفر الناس وتنقلهم وهو الوضع الطبيعي الجديد الذي قد يستمر لفترة قد تطول أو تقصر حسب قدرة العالم على التخلص من مخاوف الوباء.

ولعل بوادر التغيير الأولى بدأت تظهر على إجراءات شركات الطيران التي تحركت جزئياً نحو إعادة التشغيل، وفرضت على المسافرين التعقيم ووضع القناعات والتباعد ضمن الطائرات.

وقال سوبهاس مينوس رئيس رابطة الخطوط الجوية في آسيا والمحيط الهادي: «عند إعادة حركة الطيران، ستجد نفسك مشغولاً على مدار الساعة، فالخوف من السفر يملأ النفوس ولن يكون هذا التحول سهلاً على المسافرين الذين يواجهون إجراءات جديدة ومعقدة أحياناً».

وبعد مرور أكثر من عام على المشاكل التي تسببت بها حوادث «بوينج ماكس 737» لقطاع الطيران، يجد القطاع نفسه من جديد في مواجهة مشكلة أعمق وأوسع انتشاراً.

وكان الدافع للجوء لمثل هذه الإجراءات واسعة النطاق في الطريقة التي تعمل بها الخطوط الجوية آخر مرة هو هجمات سبتمبر/‏ أيلول 2001 في الولايات المتحدة، والتي أدت إلى إجراءات أمنية مشددة.

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وتتغير أنماط الخدمة على متن الطائرة أيضًا، فقد تم تخفيض وجبات درجة رجال الأعمال، التي كانت في السابق أهم محفزات بيع التذاكر لدى شركات الطيران المتميزة التي توظف مشاهير الطهاة، خاصة شركة طيران الإمارات وطيران كندا والخطوط الجوية البريطانية.

كما يتزايد استخدام الأتمتة، حيث تطلب شركات مثل «كوانتاس» من المسافرين تسجيل الوصول عبر الإنترنت للحد من الاتصال بالموظفين.

وقال سوميش باتل المهندس في شركة «سيتا تكنولوجيز» التي تراهن على كسب المزيد من الأرباح من هذا التوجه: «سوف يعمل القطاع على تصميم رحلات تعتمد إجراءاتها كاملة على الهواتف الذكية».

أما على متن الطائرة، فتتركز المناقشات حول ترك المقاعد الوسطى فارغة، وهذا يعني أن الطائرات سوف تخسر ثلث طاقتها على الأقل، وبالتالي تحرم الكثير من شركات الطيران من فرص تحقيق الربحية ما لم ترفع أسعار التذاكر.

ويأمل خبراء القطاع في أن تنعش حركة السفر بعد زوال مخاوف الفيروس عائدات الشركات، وقال مسؤول في مكتب الطيران المدني الياباني إن مسألة المقعد الأوسط الفارغ، الذي يمكن أن يخلق مزايا غير عادلة إذا تم تطبيقه بشكل غير متوازن، لا تزال موضع جدل. وأضاف أنه لا بد من التنسيق بين الدولة التي تنطلق منها الرحلات وجهة الوصول.

على الرغم من الدعوة إلى معايير مشتركة، فإن بعض الدول تطبق قواعدها فقط على شركات الطيران المسجلة في بلادها، بينما تطبق دول أخرى قواعدها على شركات الطيران الأجنبية.