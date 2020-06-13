شركات الطيران تلاحق بريطانيا قانونياً بسبب الحجر الصحي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركات الطيران بريتش إيرويز وإيزيجيت وراين اير، الجمعة، أنها أطلقت ملاحقات قانونية بحق الحكومة البريطانية على خلفية فرضها في وقت سابق هذا الأسبوع، حجراً صحياً «تشوبه عيوب» على الوافدين من الخارج للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقالت شركات الطيران الثلاث، إن ذلك الإجراء «ستكون له تداعيات مدمرة على السياحة البريطانية والاقتصاد الأوسع، وسيقضي على آلاف الوظائف». وأضافت أنها طلبت أن يتم النظر في مراجعتها القضائية «في أقرب وقت».

وبدأت بريطانيا في فرض حجر صحي لمدة أسبوعين على أغلبية الأشخاص القادمين من الخارج، سعياً إلى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ما استدعى تنديداً من قطاع الطيران المنهك.

ويتعين على جميع القادمين من الخارج، تطبيق قواعد العزل الذاتي لمدة 14 يوماً، تحت طائلة دفع غرامة بقيمة ألف جنيه إسترليني (1250 دولاراً، و1125 يورو) أو المحاكمة.

وكانت بريتش إيرويز، والشركتان الأخريان منخفضتا التكلفة، قد اعتزمت إطلاق تحرك قانوني مشترك فوري ضد القرار، لكنها أرجأت ذلك وسط تقارير عن نية الحكومة تطبيق ما يسمى ب«جسور جوية» إلى دول معينة.

لكن في بيانها الجمعة، قالت تلك الخطوط إنه «لم تر بعد أي دليل على كيفية وموعد تطبيق الجسور الجوية المقترحة بين المملكة المتحدة ودول أخرى».

وقالت شركات الطيران تلك، إنها تريد من الحكومة إعادة تطبيق تدابير فرضت في العاشر من مارس/‏‏آذار، وشملت حجراً صحياً على ركاب من دول «عالية المخاطر» فقط. (أ ف ب)