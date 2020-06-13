فرنسا تنجز 60% من جناحها في «إكسبو 2020»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:حمدي سعد

أكد إريك لانكييه، المفوض العام للجناح الفرنسي في «إكسبو - 2020 دبي»، رئيس الشركة الفرنسية للمعارض (كوفريكس) إنجاز 60% من جناح فرنسا في إكسبو 2020، والذي كان من المخطط تسليمه بالكامل مطلع صيف العام الجاري، فيما يعد الحدث دورة استثنائية في تاريخه؛ كونه يأتي بعد وباء «كوفيد-19»؛ حيث سيتشارك العالم أساليب واكتشافات وخبرات جديدة وغير مسبوقة؛ تساهم في تشكيل مستقبل أفضل.

قال لانكييه في تصريحات ل«الخليج»، إن أهمية «إكسبو2020- دبي» تأتي كذلك من نواح عديدة، باعتباره الحدث الأول من نوعه في المنطقة وإفريقيا منذ انطلاقه قبل أكثر من 150 عاماً، وتزامنه مع الاحتفال بالذكرى ال50 لتأسيس دولة الإمارات، فيما تجتمع خلاله دول العالم؛ لمعالجة التحديات؛ ومشاركة الابتكارات بعد انتهاء وباء «كوفيد-19»؛ حيث تأكد للعالم أجمع أن الصحة أولوية قصوى.

أضاف لانكييه إنه وعلى الرغم من تأجيل موعد إكسبو 2020 لمدة عام، فإن فريق عمل الجناح الفرنسي والشركة المتعهدة للبناء Besix يعملان على تعديل التخطيط، بما يتماشى مع التدابير التي وضعتها الهيئات المشرفة على إكسبو 2020 دبي والسلطات المختصة في دولة الإمارات فيما يتعلق بالوقاية والمحافظة على الصحة والسلامة العامة، وندرس حالياً كيفية التعامل مع موعد تأجيل تسليم الجناح.

وأوضح: إنه قد أتيحت الفرصة أمام فريق عمل الجناح الفرنسي لزيارة موقع إكسبو 2020 دبي قبل فترة الإغلاق المؤقت مباشرة في مطلع مارس/‏آذار الماضي؛ حيث شهدنا كيف يسير العمل في البنية التحتية وفي موقع البناء بشكل ممتاز للغاية.

وثمّن لانكييه جهود دولة الإمارات لتنظيم «إكسبو2020-دبي» وجميع الدول والجهات التي أكدت مشاركتها بالحدث؛ نظراً للاستجابة السريعة للظروف الاستثنائية التي يواجهها العالم أجمع حالياً، كما نقدر القرار الذي تم اعتماده لتأجيل هذا المعرض العالمي؛ حيث ندرك تماماً أن دولة الإمارات قد أبدت كل سبل الحيطة وتقوم بكل ما بوسعها؛ من أجل جعل الحدث فرصة لا يمكن تفويتها عام 2021.

وقال: إن الجناح الفرنسي في إكسبو 2020 قد تم تصميمه وفقاً للمواصفات والمعايير والأنظمة التي تتبعها دبي، وبالتالي فإن هذا الجناح يمكنه التكيّف تماماً مع الظروف المناخية المحلية ودرجات الحرارة المرتفعة؛ لذا فإنني أؤكد أن الجناح الفرنسي سوف يصمد عاماً إضافياً، ويكون جاهزاً في الموعد المحدد في عام 2021 لاستقبال الزوار ضمن الالتزام بجعل تجربة هذا الجناح فريدة من نوعها في إكسبو 2020- دبي.

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أضاف: نتأقلم مع الجدول الزمني الجديد، وسوف نقوم بتحقيق المستوى الأمثل خلال هذه السنة الإضافية وإيلاء المزيد من الاهتمام لتجربة زوار الجناح، إضافة إلى إعادة صياغة برنامج خصوصي؛ من خلال حشد إمكانات الجالية الفرنسية المقيمة في دولة الإمارات.

وأوضح: إن هدف إكسبو 2020 هو رفع مستوى الوعي والعمل على حلّ أكبر التحديات التي نواجهها ولقد أصبح شعار إكسبو 2020: تواصل العقول وصنع المستقبل، أكثر أهمية من أي وقت مضى وعلى مدار 6 أشهر سيتم تقديم العروض والحلول الملموسة من أجل خدمة البشرية، ونظراً للأزمة الصحية العالمية الحالية، فإن هذا الشعار لم يعد مجرد اقتراح؛ بل أصبح أولوية، وأن فرنسا سوف تستجيب لهذا النداء باستخدام الجناح الفرنسي؛ لكي توضح أنه كيف يمكن لها أن تلعب دوراً محورياً للوصول إلى هذا الهدف؛ حيث سيوفر هذا الحدث الدولي لفرنسا منصة لعرض مبادراتها وابتكاراتها التي تتميز بتقديم حلول التنقل الجديدة الصديقة للبيئة وبما يخدم احتياجات المستخدمين.



تطوير العلاقات الإماراتية الفرنسية



وشدد إريك لانكييه المفوض العام للجناح الفرنسي في إكسبو 2020 دبي على أن فرنسا تستفيد من علاقاتها الوثيقة للغاية التي تربطها بدولة الإمارات، وقد تم تطويرها على عدة مستويات؛ وهي: مؤسسة الرابطة الثقافية الفرنسية؛ والمعهد الفرنسي ومجلس العمل الفرنسي، ومجموعة الأعمال الفرنسية، وبيزنس فراس، والسوربون أبوظبي، واللوفر أبوظبي، وقد تحققت هذه العلاقة الوثيقة؛ بفضل الجالية الفرنسية، وأن الفرنسيين المغتربين سوف يكونون أفضل سفراء للجناح الفرنسي في الإمارات، إضافة إلى ذلك، يجمع الجناح الفرنسي تحت مظلته بوتقة من الشركات الفرنسية الشهيرة والشركات الناشئة والهيئات الفرنسية المحلية التي تنشط في العديد من المجالات التي تسهم في التنمية الحضرية أبرزها: التنقل الأخضر والبيئة والطاقة والبيئة الحياتية والابتكارات المستدامة، وقد أظهرت جميعها قدرات عالية على التكيّف مع التطورات التكنولوجية وتقديم حلول مبتكرة ورقمية أكثر من أي وقت مضى، وهذا ما سيكون في صلب الجناح الدائم النجاح.