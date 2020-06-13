المستثمــرون يضخـــون 38.6 مليار دولار في السندات والأسهم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت بيانات تدفقات أسبوعية من بنك أوف أمريكا أمس أن المستثمرون هرعوا صوب الاستثمار في صناديق الأسهم والسندات، إذ أدت تدابير تحفيز غير مسبوقة لأن تعوض الأسواق العالمية معظم الخسائر التي تكبدتها نتيجة كوفيد-19.

وأشار بنك الاستثمار إلى أنه في الأسبوع المنتهي في 10 يونيو تدفق مبلغ «ضخم» 24.6 مليار دولار إلى السندات بينما تحول 13.8 مليار دولار إلى صناديق الأسهم، ما يصلي بإجمالي المبلغ في السندات والأسهم إلى 38.6 مليار دولار وهو الأكبر في 9 أسابيع.

وشهدت السندات الصادر عن البلديات دخول تدفقات قياسية، بينما سجلت صناديق السندات المصنفة عند درجة جديرة بالاستثمار ثاني أكبر تدفقات على الإطلاق خلال الأسبوع المنتهي. وارتفع مؤشر «الثور والدب» لبنك أوف أمريكا من 0.4 إلى 0.9 لكنه يظل قريباً من مستويات تبشر بهبوط شديد. (رويترز)