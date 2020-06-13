شكرا لقرائتكم خبر عن «وول ستريت» تعاود الانتعاش بدعم «آمال التعافي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قاومت الأسهم العالمية أمس الجمعة، مخاوف حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا، وفيما فشلت الأسواق الآسيوية في المقاومة مقتدية بتداولات «وول ستريت» في جلسة الخميس، تلقت المؤشرات الأوروبية والأمريكية الدعم من تعزز الآمال في حدوث انتعاش اقتصادي فوري على شكل حرف V في أعقاب أزمة الفيروسات التاجية، في حين أبلغت العديد من الولايات الأمريكية عن ارتفاع في حالات فيروسات التاجية بعد إعادة فتح اقتصاداتها.

في بورصة نيويورك، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 3.3% أمس الجمعة، محققا مكاسب بنحو 840 نقطة، وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 2.8%، وصعد مؤشر ناسداك 100 بنسبة 2.9 %.

تلاعبت سيناريوهات إعادة فتح الاقتصاد بمصير الأسواق مع اختلاف تقديرات المستثمرين، خاصة مع إبلاغ العديد من الولايات الأمريكية بزيادة في نسب الإصابة ب «كوفيد 19» بعد إعادة الفتح، غير أن أسهم شركات الطيران والتجزئة دعمت المؤشرات، فصعد سهم الخطوط الجوية المتحدة 11.5%.

وسجل مؤشر داو جونز وستاندرد آند بورز 500 وناسداك يوم الخميس أكبر خسائره في يوم واحد منذ منتصف مارس، حيث سجلوا خسائر بنسبة 5% على الأقل، ووضعت الانخفاضات يوم الخميس المتوسطات الرئيسية على وتيرة أكبر خسائرها الأسبوعية منذ 20 مارس، عندما انخفضت جميعها بنسبة 12% على الأقل وسط عمليات إغلاق اقتصادية واسعة النطاق ناجمة عن الوباء.

وفي القارة العجوز، قاومت الأسهم الأوروبية في تعاملات متقلبة أمس الجمعة الشكوك بشأن وتيرة التعافي الاقتصادي في ظل مؤشرات على ظهور حالات إصابة جديدة بكوفيد-19، ونجحت في تحقيق ارتفاعات دعمتها بعد أن شهدت أسوأ موجة بيع في يوم واحد منذ أواخر مارس/‏ آذار.

وبعد أن تحرك صعوداً وهبوطاً، صعد المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 1.4%، حيث ارتفعت أسهم شركات صناعة السيارات المتعثرة بشكل طفيف.

وانخفضت الأصول عالية المخاطر هذا الأسبوع بعد أن تسببت توقعات اقتصادية رصينة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) وارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة في تذكير المستثمرين بأن الضرر الاقتصادي للجائحة بعيد عن الوصول لنهايته.

ويتجه المؤشر ستوكس 600 صوب تكبد خسارة أسبوعية نسبتها 5.8% ليبتعد أكثر عن أعلى مستوياته على الإطلاق. والمؤشر منخفض نحو 19% عن ذروة سجلها في فبراير/‏ شباط، وارتفع سهم انتربارفان الفرنسية 11.2% بعد أن دخلت مونكلير الإيطالية في اتفاق مع الشركة لبدء بيع عطورها.

وواصلت الأسهم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ تعثرها أمس الجمعة، لتواصل نهاية أسبوع صعبة للأسواق العالمية، فيما قاد مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية خسائر المنطقة مع انخفاض بنسبة 2.37% خلال التعاملات، وفي اليابان، نزلت الأسهم لأدنى مستوى في أسبوع ونصف الأسبوع بعد أن هوت وول ستريت الخميس بفعل مخاوف من ظهور حالات جديدة مصابة بكوفيد-19، مما قد يعرقل إعادة فتح اقتصادات.

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وأغلق المؤشر نيكاي القياسي منخفضاً 0.75% إلى 22305.48 نقطة وهو أدنى مستوى إغلاق منذ أول يونيو حزيران.

وفي الأسبوع، انخفض المؤشر نيكاي 2.4% مسجلاً أكبر انخفاض في سبعة أسابيع.

وهوت الأسهم الأمريكية الخميس في رد فعل للمستثمرين على تجدد المخاوف من ظهور جديد للجائحة واستيعاب توقعات اقتصادية قاتمة من مجلس الاحتياطي، فيما تراجعت جميع المؤشرات الرئيسية الثلاثة أكثر من خمسة %.

وفي سوق العملة، ارتفع الين الذي يُعتبر ملاذاً آمناً بفعل تجدد الشكوك حيال تعافٍ اقتصادي سريع، فيما بلغ الدولار مقابل الين 106.58 أثناء الليل وهو مستوى لم يُسجل منذ شهر.

ومع إلحاق ارتفاع الين الضرر بأرباح شركات التصنيع اليابانية المحققة في الخارج حين يعاد تحويلها إلى البلاد، ظلت أسهم شركات صناعة السيارات المعتمدة على التصدير تتعرض لضغوط، مع انخفاض سهم هوندا موتور 1.8% وتراجع سهم سوبارو 1.2%.

وخسر المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.15% إلى 1570.68 نقطة وهو أيضاً أدنى مستوى إغلاق منذ أول يونيو/‏ حزيران، فيما أغلقت جميع مؤشرات القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو على انخفاض باستثناء واحد.

وكانت القطاعات الشديدة الارتباط بالدورة الاقتصادية وهي التعدين والمنتجات المعدنية والمعادن غير الحديدية من بين أسوأ القطاعات أداء في البورصة الرئيسية.

وتراجعت أسهم شركتي التنقيب عن النفط والغاز إنبكس واليابان للتنقيب البترولي 2.4% و4.1% على الترتيب، إذ واصلت أسعار النفط خسائر ثقيلة تكبدتها أثناء الليل.

(وكالات)