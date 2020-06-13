27 % تراجع تجارة السلع عالمياً في الربع الثاني



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عبير أبو شمالة



رفع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، تقديراته للتراجع في حجم التجارة العالمية للسلع من 3% سابقاً إلى 5%. ويتوقع تراجع التجارة في الربع الثاني 27%.

وقال في تحديث لتوقعات حركة التجارة: إنه يتوقع أن تبقى حركة التجارة الدولية في النصف الثاني من العام الجاري عند مستويات أقل مما شهدناه العام الماضي؛ حيث تشير أغلب البيانات الحديثة إلى تراجع أكبر في حركة التجارة في إبريل ومايو.

وعلى مستوى القطاعات، تراجع حجم التجارة في المركبات عالمياً 8% في الربع الأول، و49% في إبريل.

وتراجعت تجارة المنسوجات بنحو 11% و6% على التوالي. وارتفعت تجارة منتجات الطاقة 5% في الربع الأول لتتراجع 39% في إبريل. وارتفعت تجارة المنتجات الغذائية الزراعية 2% في الربع الأول لتتراجع 2% في إبريل.