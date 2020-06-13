شكرا لقرائتكم خبر عن 27 % تراجع تجارة السلع عالمياً في الربع الثاني والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عبير أبو شمالة
رفع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، تقديراته للتراجع في حجم التجارة العالمية للسلع من 3% سابقاً إلى 5%. ويتوقع تراجع التجارة في الربع الثاني 27%.
وقال في تحديث لتوقعات حركة التجارة: إنه يتوقع أن تبقى حركة التجارة الدولية في النصف الثاني من العام الجاري عند مستويات أقل مما شهدناه العام الماضي؛ حيث تشير أغلب البيانات الحديثة إلى تراجع أكبر في حركة التجارة في إبريل ومايو.
وعلى مستوى القطاعات، تراجع حجم التجارة في المركبات عالمياً 8% في الربع الأول، و49% في إبريل.
وتراجعت تجارة المنسوجات بنحو 11% و6% على التوالي. وارتفعت تجارة منتجات الطاقة 5% في الربع الأول لتتراجع 39% في إبريل. وارتفعت تجارة المنتجات الغذائية الزراعية 2% في الربع الأول لتتراجع 2% في إبريل.
كانت هذه تفاصيل خبر 27 % تراجع تجارة السلع عالمياً في الربع الثاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.