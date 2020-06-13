55 مليار دولار خسائر أغنـى 20 شخصاً فـي يـوم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تكبدت ثروات أغنى 20 مليارديراً حول العالم، خسائر تجاوزت قيمتها 55 مليار دولار في غضون 24 ساعة، نتيجة تسجيل «وول ستريت» أسوأ أداء يومي منذ منتصف مارس الماضي.

وأوضح مؤشر «بلومبيرج» للأثرياء الذي يرصد ثروات الأغنياء بشكل يومي، أمس، أن أكثر 20 شخصاً ثراءً حول العالم فقدوا نحو 55.07 مليار دولار من ثرواتهم في غضون 24 ساعة.

وتصدر رجل الأعمال الفرنسي «برنارد أرنو»، والذي يشغل الترتيب الثالث في قائمة الأثرياء، صفوف الخاسرين مع تراجع ثروته 6.25 مليار دولار لتصل إلى 16.7 مليار دولار. وتجاوزت خسائر كل من مؤسس أمازون «جيف بيزوس» والرئيس التنفيذي لشركة بيركشاير هاثواي «وارن بافيت» 5 مليارات دولار، لكنهما لا يزالان يحتفظان بترتيبيهما في قائمة الأغنياء في المركزين الأول والخامس. وتعرض «بيل جيتس» مؤسس مايكروسوفت إلى خسارة 4.48 مليار دولار في ثروته لكنه لا يزال متمسكاً بمكانته في المرتبة الثانية بعد «بيزوس» كثاني أكثر المليارديرات ثراءً.

وبالنظر إلى مؤسس فيسبوك «مارك زوكربيرج» والذي يشغل الترتيب الرابع، فهبطت ثروته في المجمل بنحو 4.56 مليار دولار إلى 85.3 مليار دولار.