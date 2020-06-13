كاديلاك تطرح أول سيارة سيدان فاخرة إقليمياً

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ترتقي كاديلاك خطوة أخرى على صعيد إعادة تنظيم مجموعة سيارات السيدان التي تنتجها من خلال طرحها لأول سيارة سيدان رياضية من طراز CT4 في الشرق الأوسط. ومن المتوقع أن تجذب CT4 2020 جيلًا جديداً من عملاء سيارات السيدان الفاخرة وهي الآن متوفرة لدى عدد من وكلاء كاديلاك المعتمدين في الشرق الأوسط.

وقال كريستيان سومر، المدير الإداري لكاديلاك الشرق الأوسط: جرى تصميم CT4 لتلفت الأنظار وتأسر القلوب، بحيث يجذب أول طراز من نوعه من هذه السيارة المشترين الراغبين بالتعبير عن أنفسهم، لا سيما العملاء الأصغر سناً في سوق السيارات الفاخرة، والذين يتمتعون بأهمية خاصة بالنسبة لنا.

تعتمد سيارة CT4 على نظام الدفع ذي الشحن التوربيني بالكامل، وهي تستند إلى بنية كاديلاك الهندسية الخاصة بالدفع الخلفي (ويتوفر نظام الدفع الرباعي في طراز Luxury) لتقديم تجربة قيادة غير مسبوقة مقارنة بمنافساتها من سيارات الدفع الأمامي.

بينما يتوفر محرك كاديلاك الجديد ثنائي المحاور بسعة 2.7 لتر الأول من نوعه في هذه الفئة، في سيارات Premium Luxury.