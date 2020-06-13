وكالات السيارات.. العروض للصمود أمام انخفاض المبيعات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ممدوح صوان



تتنافس وكالات السيارات في الإمارات على طرح عروض مبتكرة ومستمرة، تستهدف جذب عملاء جدد والمحافظة على العملاء، في محاولة للصمود أمام انخفاض المبيعات لديها، بسبب تفشي فيروس كورونا، حيث تجاوزت العروض التخفيضات السعرية إلى تحمل الضريبة، وتمديد فترات الضمان، وعقود الصيانة المجانية، إضافة إلى تقديم خدمات صيانة، تتمثل في استلام وتسليم السيارات من المنزل.

وأعلنت العديد من وكالات السيارات في الدولة، تقديم محفزات قوية لجذب المشترين، مثل معدلات التمويل المنخفضة أو الدفعات المؤجلة لمدة تصل إلى بداية عام 2021، فيما قدمت بعض الوكالات ضمانات للمشترين تشمل مساعدتهم على الدفعات لأوقات معينة في حال تم فصلهم من العمل.

ويتخوف كثير من الوكلاء وشركات السيارات من انخفاض المبيعات بشكل أكبر وتدريجي؛ لأن كثيراً من المشترين المحتملين سيكونون تحت ضغط مالي، خاصة أولئك الذين فقدوا دخولهم أو كانوا بحاجة إلى تعديل ميزانياتهم في ظل التداعيات التي يخلفها الفيروس.

وقدمت شركة الطاير للسيارات وكيل علامات فورد، ولينكون، وفيراري، ومازيراتي، وجاكوار، ولاند روفر، في الإمارات عروضاً شملت توفير 50000 درهم عند الشراء، وخدمة صيانة مجانية لمدة 5 سنوات، وخدمة ضمان ومساعدة على الطريق لمدة 5 سنوات.

فيما قدمت الفطيم تويوتا عروضاً لدعم الإيجار التجاري، شملت الشراء بدون دفعة أولى، وصيانة وخدمة مجانية، وتوفير سيارة بديلة عند إجراء الصيانة لسيارتك وتأميناً وتسجيلاً مجانياً، إضافة إلى توصيل السيارة إلى مكان العمل.

أعلنت العربية للسيارات، شركة السيارات الرئيسية في مجموعة عبد الواحد الرستماني، والوكيل الحصري لعلامة «رينو» في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، عن صفقة حصرية على «داستر» إحدى سياراتها الأكثر مبيعاً، لتعرض الآن بسعر استثنائي، يشمل ضريبة القيمة المضافة.

وتركّزت العروض على السيارات اليابانية عموماً، ومنح العملاء ميزات خدمة وتأمين وتظليل مجاني، وحماية طلاء وحساسات توقف، إضافة إلى إقامات فندقية وهواتف ذكية وقسائم سفر وبطاقات هدايا.

وتتميز هذه السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات بتصميمها المميز، وسجلها القوي من الأداء الفائق، كما أنها تأتي معززة بالكثير من الخصائص الذكية التي تشمل القفل الآلي بدون استخدام اليدين وبطاقة فتح الأبواب. وتشتمل السيارة على نظام تحذير تلقائي للنقاط العمياء، إضافة إلى وظائف التحكم في السرعة، ما يجعل منها خياراً مثالياً على كافة الطرق، بما في ذلك الشوارع المزدحمة داخل المدن وفي الرحلات على الطرق الوعرة.