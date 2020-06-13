«فورد رينجر» بديل مثالي لسيارة السيدان العائلية

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تشتهر شاحنات البيك أب بتاريخها العريق كمركبات عملية مخصصة للأعمال، لكن الطرز الحديثة منها أصبحت رمزاً أكثر تميزاً وتألقاً بالنسبة للراغبين بشراء السيارات هذه الأيام، حتى أصبحت بديلاً مثالياً لسيارات السيدان العائلية.

ولا تقتصر أهمية شاحنة فورد رينجر على مكانتها كشاحنة عملية استثنائية تثق بها المؤسسات الحكومية وكبرى العلامات الصناعية على مستوى العالم وحسب، بل إنها تحولت إلى مركبة عصرية مفضلة تناسب أنماط حياة الأسرة أيضاً.

وبفضل ما تتمتع به من مستويات معززة على صعيد الراحة والأناقة، والسلامة والتقنيات، والأداء الشامل، جاء ارتقاء فورد رينجر إلى مصاف السيارات الفاخرة ليساعدنا على إلهام حس المغامرة بمركبة متعددة الاستعمالات وقادرة على خوض أقسى المغامرات.

وقال أدريان كوتزي، مدير اسطول المركبات التجارية: لطالما كانت شاحنات البيك أب بمثابة عصب رئيسي للقطاع، لكنها اليوم تحولت أيضاً إلى سيارات عائلية متميزة، باعتبارها مركبة ممتعة لمغامرات عطلات نهاية الأسبوع أو لنقل المعدات والأدوات في أنحاء المدينة. وبهذا، تعبر السيارة بحق عن شخصية سائقها وتؤكد على جاهزيته الاستثنائية للقيام بكافة المهام في أي مكان وزمان.