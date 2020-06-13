«الفيدرالــي» يقضــي علــى فكــرة الانتعـاش السريــع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - محمد العريان

في تحديث توقعاته للنمو والبطالة، يوم الأربعاء، سكب الاحتياطي الفيدرالي الماء البارد على فكرة أن تقرير الوظائف المفاجئ الأسبوع الماضي يشير إلى انتعاش حاد على شكل حرف V للاقتصاد الأمريكي.

ومن خلال تمديد التوقيت، وتوسيع نطاق إشارات السياسة النقدية المتشائمة بشكل ملحوظ، عزز البنك المركزي أيضاً الافتراض المتأصل في السوق بأن المستثمرين يتمتعون بحماية جيدة طالما أنهم تحت مظلة السياسة المالية للمجلس. ومع ذلك، فقد ترك سؤالين مفتوحين مهمين لمستقبل الولايات المتحدة والاقتصادات العالمية: أولهما، كيف تتم حماية الأصول خارج مظلة برامج التحفيز المالي؟، و الثاني: ماذا يعني فك الارتباط الواضح بين أسعار الأصول والاقتصاد الحقيقي فيما يتعلق بالصالح العام على المدى الطويل؟

تشير أحدث التوقعات الاقتصادية للاحتياطي الفيدرالي إلى انكماش بنسبة 6.5٪ في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 والذي سيستغرق تغيير مساره نحو عامين. وجاءت رؤيته لمعدل البطالة متشائمة أيضاً؛ حيث توقع المجلس بلوغها 9.3٪ في نهاية العام، أو أكثر من ضعف المستوى الذي كانت عليه قبل الصدمة الاقتصادية الناجمة عن تفشي «كوفيد 19». مع ذلك، ومن دون خوف من الضغوط التضخمية في أي وقت قريب، مدد الاحتياطي الفيدرالي سياسة سعر الفائدة المنخفضة للغاية حتى عام 2022، وأشار إلى أنه سوف يتراجع عن تخفيض مشترياته من الأصول في الأسابيع القليلة الماضية.

ومع أنها اتسقت مع توقعات العديد من خبراء الاقتصاد الذين يبشرون بانتعاش سريع، فإن التوقعات الاقتصادية للاحتياطي الفيدرالي تتناقض بشكل حاد مع التعليقات الأخيرة من البيت الأبيض؛ بعد مفاجأة تقرير الوظائف يوم الجمعة، ومع اعتناق بعض قوى السوق لفكرة الانتعاش على شكل الحرف V. وتسلط إشارات المجلس الضوء على تحديات النشاط الاقتصادي عندما يتعلق الأمر بالانتعاش بعد التوقف المفاجئ على مستوى العالم، إضافة إلى مخاطر الرعب على المدى الطويل.

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كانت معظم قطاعات سوق الدخل الثابت مرتاحة من خلال تأكيد السياسة الحمائمية، وتأكيدات التيسير الكمي، بما في ذلك مؤشر السندات غير الاستثمارية، والذي تفوق على كل من مؤشر داو جونز الصناعي ومؤشر «إس أند بي 500». وقد تفاقم هذا الفارق عندما تجاهل جيروم باول رئيس المجلس، في المؤتمر الصحفي بعد إصدار بيان مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الأسئلة التي تسعى إلى الحصول على مزيد من التفاصيل حول طبيعة دعم مجلس الاحتياطي الفيدرالي في المستقبل.

وسلط سلوك مسار العائد على السندات الضوء أيضاً على وضع السوق في اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع. ذلك أن العديد من المستثمرين يفترضون أن الأوراق المالية التي تقع على هامش مظلة الحماية التي يوفرها التزام الاحتياطي الفيدرالي المفتوح الآن لشراء الأصول، سوف تستفيد في نهاية المطاف من دعم البنك المركزي في حالة ظهور ضغوط اقتصادية شديدة. ويمكن أن يشمل ذلك، على سبيل المثال، الأسهم التي تنطوي على مخاطر انخفاض رأس المال بشكل مماثل للسندات ذات العائد المرتفع والجودة المنخفضة، إذا كانت مدرجة في المؤشر الذي يشتري الاحتياطي الفيدرالي أسهمه بالفعل.

كما تجنب باول الإشارة إلى المخاوف المزمنة من ورطة المجلس في دعم الأثرياء، وتجاهل عامة الناس. لقد قفزت هذه المخاوف إلى الصدارة بسرعة أكبر مما كانت عليه خلال الأزمة المالية العالمية، وهذا أمر مفهوم، ومرده إلى الحنق المتراكم على خلفيات تفاقم مشكلات التفاوت الطبقي الذي يشمل الدخل والثروة والفرص. وهذه المخاوف لا تتعلق فقط بتحقيق النمو والاستقرار المالي راهناً، وإن كان ذلك مدفوعاً بشكل مصطنع بالرافعة المالية، ولكن أيضاً بتأثير المخاطر المتزايدة «للشركات الخلبية» على كل من الشركات والأسواق فيما يخص الإنتاجية والنمو. وهذا يعني أنه إضافة إلى مساعدة الشركات غير القابلة للبقاء، على الوقوف على قدميها من خلال تسهيلات الاقتراض بشكل مصطنع، ستصبح الأسواق مشوهة إلى حد كبير وبالتالي أقل فاعلية في تعبئة الموارد وتخصيصها بكفاءة، وفي دعم الدور الحاسم الذي تلعبه الأسعار في اقتصاد قائم على حرية الأسواق.

لعل أهم رسالة لاجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء - وهي أهمية اتباع نهج سياسي شامل، يتعامل بشكل أكثر فاعلية مع الإنتاجية والتوظيف وعدم المساواة والاستقرار المالي الحقيقي - تتمثل في بيان الطريقة لحل التناقضات المتأصلة

والإجابة عن الأسئلة التي لم يتم الرد عليها بطريقة مرضية و منظمة؛ لذلك، سيحتاج مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى تسليم قيادته السياسية إلى صنّاع القرار السياسي الذين لديهم أدوات مناسبة لتحقيق معدلات نمو مرتفعة وشاملة، وضمان الاستدامة والاستقرار المالي الحقيقي، وهي عملية أثبتت أنها بعيدة المنال بشكل محبط منذ عقد حتى الآن، وفي ظل المستجدات التي فرضها الوباء تجاوزت أبعادها القضايا الاقتصادية والمالية.

* كبير الاستشاريين في أليانز