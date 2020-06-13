شكرا لقرائتكم خبر عن «فورد موستانج ماك 1» تعود في 2021 والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

أعلنت شركة «فورد» عن عودة «موستانج ماك 1» التي اشتهرت خلال العصر الذهبي الأول للسيارات الأمريكية الرياضيّة فائقة القوّة في أواخر ستينات القرن الماضي، لتلبي أذواق عشاق «موستانج» حول العالم، الباحثين عن سيارة تعبر عن القوة والسرعة بمحركها سعة 5 لترات بثماني أسطوانات بالتهوية الطبيعية. وتستعد سيارة فورد «موستانج ماك 1» الجديدة كلياً للعودة في عام 2021 بمحرك جبّار سعة 5 لترات، لتتألق مجدداً بتصميمها وتحافظ على وفائها لإرثها العريق في الأداء الفائق.وقال ديف بيريساك، مدير قسم السيارات الأيقونية (فورد أيكونز): تتمتع سيارة «ماك 1» بمكانة خاصة في تاريخ «موستانج»، واليوم هو التوقيت المثالي لعودة هذه النسخة الخاصة من السيارة لتحتل مكانتها الطبيعية.

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