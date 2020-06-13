جديد «لينكون أفياتور بريزيدنشال»

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تقدم سيارة «لينكون أفياتور» الجديدة كلياً أفضل التقنيات الاستباقية الذكية، مثل نظام التعليق الهوائي المتكيّف الذي تعتمده الشركة للمرة الأولى في سيارتها الجديدة.

ويعمل نظام التعليق المتقدّم عبر 12 جهاز استشعار ترصد بصورة مستمرة حركة السيارة وحركة الهيكل ونظام التوجيه والتسارع والمكابح، لتتمكّن من قراءة تضاريس الطرق 500 مرة في الثانية، وتُسرّع استجابة السيارة وتعديل إعدادات التعليق بشكل تلقائي حتى 100 مرة في الثانية.

ويمكن لنظام التعليق الهوائي المتكيّف تخفيف وقْع العبور فوق الحفر والمطبات، فهو يستشعر انحدار العجلة في الحفرة ويفعّل ممتص الصدمات للتخفيف من حدة الانحدار وقوة اصطدام الإطارات. وتستجيب كل عجلة بشكل مستقل، ما يمنح السيارة استجابة متكيّفة مع ظروف وتضاريس الطرقات للعبور فوق أي سطح بسلاسة متناهية. وقد تم تطوير هذا البرنامج المبتكر في الشركة، وهو إنجاز يقدم دليلاً جديداً على براعة مهندسي «لينكون».