«الفطيم إيس» يطرح تجربة التسوق الإلكتروني



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن «الفطيم إيس» عن إطلاق خدمة جديدة تعدّ الأولى من نوعها في المنطقة، تتمثل في تجربة التسوق الإلكتروني مع استلام الطلبات من السيارة في «دبي فستيفال سيتي». وتتيح الخدمة الجديدة التسوّق عبر الإنترنت من تشكيلة واسعة تضم ما يزيد على 15 ألف منتج، واستلام الطلبية من السيارة اعتباراً من اليوم التالي. وعمل «إيس» على اعتماد أساليب مبتكرة تتناسب مع توجهات التسوق الجديدة. وتتضمن منطقة ركن السيارات المخصصة لاستلام الطلبات. وحصلت على موافقة هيئة الطرق والمواصلات بدبي؛ حيث تم تطويرها؛ للمحافظة على سلامة العملاء، مع تحديد شروط لارتفاع السيارات، ومساحات غير مسموح دخول الأطفال إليها. ويجب على المتسوقين حجز موعد لاستلام طلبيتهم بين الساعة 8 صباحاً و9 مساء وعلى مدار الأسبوع.