269 مليار دولار خسائر عمالقة التكنولوجيا في جلسة واحدة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خسرت أكبر 5 شركات تكنولوجيا أمريكية ما يزيد على 269 مليار دولار من قيمتها السوقية في غضون 24 ساعة، بالتزامن مع أسوأ أداء يومي ل «وول ستريت» منذ مارس الماضي.

وتراجعت البورصة الأمريكية بشكل حاد في تعاملات أمس الأول الخميس.

وتصدرت شركة «مايكروسوفت»، قائمة الخمسة الكبار الخاسرين؛ حيث تعرضت لمحو ما يزيد على 80 مليار دولار من قيمتها السوقية بالتزامن مع انخفاض السهم بأكبر من 5%. وتقف القيمة السوقية ل «مايكروسوفت» عند 1.413 تريليون دولار بنهاية تعاملات الخميس، وتراجع سهم «فيسبوك» بنحو 5.2%، لتتراجع القيمة السوقية للشركة إلى 639.423 مليار دولار، كما شهد سهم «أبل» هبوطاً 4.8% لتتراجع القيمة السوقية لصانعة الآيفون إلى 1.456 تريليون دولار، في حين أغلق سهما «ألفابت» و«أمازون» في جلسة الخميس على انخفاض 4.3% و3.4%.