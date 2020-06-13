الذهب يستقر.. واليورو يرتفع وتعافي العـمـلات العـالـية المخـاطــر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقر الذهب أمس الجمعة، إذ بدد ارتفاع الدولار أثر تضاؤل الإقبال على المخاطرة بفعل مخاوف بشأن موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا وفترة مطولة من التعافي الاقتصادي، بينما يمضي المعدن الأصفر على مسار تحقيق أول ارتفاع أسبوعي في أربعة أسابيع.

ولم يطرأ تغير يُذكر على الذهب في المعاملات الفورية عند 1727.72 دولار للأوقية (الأونصة)، وارتفع المعدن النفيس نحو 2.5% منذ بداية الأسبوع. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1732.60 دولار للأوقية. وواصل مؤشر الدولار مكاسبه، ما يزيد من تكلفة الذهب على حائزي العملات الأخرى.

وفي أسواق العملات، ارتفع اليورو قليلاً مقابل الدولار الأمريكي أمس الجمعة، ليظل قريباً من أعلى مستوى في ثلاثة أشهر والذي بلغه في وقت سابق من الأسبوع، إذ توقف المتعاملون عن البيع لجني أرباح أحدث ارتفاع.

وخلال جلسة التداولات في آسيا، انخفض الدولار الأسترالي وعملات أخرى شديد التأثر بالمخاطر قبل أن تتعافي وترتفع مقابل الدولار الأمريكي الذي يُعتبر ملاذاً آمناً، عقب ارتفاع أسهم أوروبا.

وكان المستثمرون قرروا في وقت سابق تخفيض مراكزهم بعد زيادة سريعة في الرهانات على الأصول عالية المخاطر والتي انطلقت بفضل آمال لمزيد من إعادة فتح الاقتصادات في الكثير من الدول.

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وارتفع اليورو 0.1% إلى 1.1315 دولار، ليظل قريباً من 1.1422 دولار وهو أعلى مستوى في ثلاثة أشهر والذي بلغه يوم الأربعاء.

وصعد الدولار الأسترالي 0.4% إلى 0.6881 دولار أمريكي بعد أن نزل لأدنى مستوى في عشرة أيام عند 0.6799 في الجلسة الآسيوية.

وارتفعت عملات دول الشمال الأوروبي، وكذلك فعل الدولار الكندي الشديد التأثر بالنفط، والذي صعد في أحدث تعاملات 0.3% إلى 1.3585.

وسجلت الكرونة النرويجية أكبر تحركات إذ ارتفعت 0.6% إلى 9.5665 مقابل العملة الأمريكية.

(وكالات)