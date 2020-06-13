شكرا لقرائتكم خبر عن «كوفيد 19» يرفع عدد من يعيشون في فقر مدقع إلى 1.1 مليار والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال باحثون في تقرير أمس الجمعة إن التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» قد تدفع 395 مليون شخص إضافيين إلى الفقر المدقع وتزيد إجمالي من يعيشون على أقل من 1.9 دولار يومياً على مستوى العالم إلى أكثر من مليار شخص.
وقدم هذا التقرير الذي نشره المعهد العالمي لبحوث الاقتصاد الإنمائي التابع لجامعة الأمم المتحدة، عدداً من الاحتمالات تأخذ في الاعتبار خطوط الفقر المختلفة التي حددها البنك الدولي.
وفي ظل أسوأ احتمال وهو حدوث انخفاض 20% في دخل الفرد أو استهلاكه، يمكن أن يرتفع عدد الذين يعيشون في فقر مدقع إلى 1.12 مليار شخص، وإذا جرى تطبيق مثل هذا الانخفاض على حد 5.5 دولار بين الشريحة العليا من البلدان المتوسطة الدخل فقد يدفع ذلك 3.7 مليار شخص إلى خطج الفقر المدقع.(رويترز)
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