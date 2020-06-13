أداء إيجابي للأسواق في أسبوع ثانٍ من المكاسب وجني الأرباح

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

واصلت الأسهم المحلية وتيرتها الإيجابية في أسبوع ثان من المكاسب خلال شهر يونيو/حزيران الجاري، معززة بسيولة أجنبية ومؤسساتية تجاوزت 3 مليارات درهم.

ولم تكن سيولة الأسواق، موزعة بصورة عادلة على مختلف شرائح الأسهم؛ إذ تركزت 40% منها على 4 أسهم فقط وهي: «إعمار العقارية»، و«أبوظبي الإسلامي»، و«الاتحاد العقارية» و«أبوظبي الأول».

وشهدت الأسهم على مدار خمس جلسات، عمليات شراء مكثفة تخللتها عمليات جني أرباح طبيعية استكملت في آخر جلسة تداول أسبوعية، أمس الأول الخميس.

وفيما نجح مؤشر سوق دبي المالي في الارتفاع خلال أسبوع بنسبة 3.12% مدعوماً بالعقار والبنوك، سجل مؤشر سوق أبوظبي، انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.19%.

بحسب تحليل ”الخليج 365” لبيانات الأسواق تركزت أنظار المستثمرين الأجانب (غير العرب) نحو عدد من الأسهم في مقدمتها «الاتحاد العقارية» الذي اجتذب سيولة أسبوعية قدرها 308.4 مليون درهم، مع ارتفاعه 29.5%، وارتفعت بذلك مشترياتهم فيه إلى 205 ملايين سهم بما يعادل 4.8%.

وجاء «إعمار العقارية» ثانياً من حيث الشراء الأجنبي في أسبوع، بمقدار 35 مليون درهم، بزيادة قدرها 0.49%، وصعد السهم بنسبة أسبوعية 10.34% من خلال سيولة بلغت 494.4 مليون درهم.

وفي سوق أبوظبي، تصدر التداولات «أبوظبي الإسلامي» ب 222.65 مليون درهم، وزاد بنسبة 8.14%، تلاه «أبوظبي الأول» سيولة قدرها 214.4 مليون درهم، منخفضاً 1.04%.

واستقطبت الأسهم، سيولة أسبوعية بقيمة 3.14 مليار درهم، توزعت بواقع 2.16 مليار درهم في دبي، و976.2 مليون درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 3.3 مليار سهم، منها 2.93 مليار سهم في دبي، و348.85 مليون سهم في أبوظبي، وجاء ذلك عن طريق 41.5 ألف صفقة.



سوق دبي



وارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة أسبوعية، بلغت 3.12% إلى مستوى 2103.25 نقطة، معززاً بمكاسب أسهم البنوك والعقار والنقل والصناعة والتأمين.

وارتفع قطاع البنوك 2.17% بعد ارتفاع «دبي الإسلامي» 5.71%، و«الإمارات دبي الوطني» 0.22%.

وزاد قطاع العقار 7.26% بدعم من المكاسب القوية ل«إعمار العقارية» بنسبة 10.34% و«الاتحاد العقارية» 29.52% و«إعمار للتطوير» 2.8% و«ديار» 9.06% و«أرابتك» 4.45% و«داماك» 1.95% في مقابل انخفاض «إعمار مولز» 3.6%.

وصعد قطاع النقل قرب 2% مع صعود «العربية للطيران» 1.74% و«أرامكس» 1.5% و«الخليج للملاحة» 13.62%.

وعلى العكس انخفض قطاع الاستثمار 1.45% بعد انخفاض «دبي للاستثمار» 3.08% على الرغم من ارتفاع «سوق دبي المالي» 3.98% و«شعاع كابيتال» 0.17%.

سوق أبوظبي



انخفض مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة أسبوعية بلغت 0.19% إلى مستوى 4294.87 نقطة، مع تراجع المؤشرات القطاعية لأسهم البنوك والاتصالات والتأمين والصناعة.

وانخفض قطاع البنوك على نحو طفيف 0.06% متأثراً بتراجع «أبوظبي الأول» 1.04% على الرغم من ارتفاع «أبوظبي الإسلامي» 8.14% و«أبوظبي التجاري» 0.6%.

وانخفض قطاع الاتصالات 2.04% بفعل انخفاض سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. وفي المقابل، ارتفع قطاع الطاقة 2.54% معززاً بمكاسب «دانة غاز» بنسبة 5.35% و«أدنوك للتوزيع» 1.37% في مقابل نزول «طاقة» 2.92%.

وقفز قطاع الاستثمار قرب 6% نتيجة ارتفاع «العالمية القابضة» 7.07% و«إشراق» 4.7% على الرغم من نزول «الواحة كابيتال» 1.52%.



توجه السيولة



وعلى صعيد التداولات الأسبوعية في سوق أبوظبي، جاءت الصدارة ل«أبوظبي الإسلامي» مغلقاً عند 3.72 درهم، تلاه «أبوظبي الأول» ليغلق عند 11.42 درهم، ثم «اتصالات» بتداولات بلغت 153.13 مليون درهم، وأقفل عند 16.36 درهم.

وفي سوق دبي، تركزت التداولات على سهم «إعمار العقارية» و «الاتحاد العقارية»، ثم «دبي الإسلامي» الذي اجتذب 242.8 مليون درهم، وأقفل سعره عند 3.89 درهم.

الارتفاعات والانخفاضات

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وكان أكبر الرابحين في سوق أبوظبي خلال أسبوع «أبوظبي الإسلامي» بنسبة ارتفاع 8.14% مغلقاً عند 3.72 درهم، تلاه «أبوظبي لبناء السفن» بنموه 7.83% وإغلاقه عند 2.34 درهم، ثم «العالمية القابضة» وزاد 7.07% إلى 30 درهماً.

وعلى العكس تصدر التراجعات «ميثاق للتأمين التكافلي» ونزل 7.86% عند 0.516 درهم، تلاه «جلفار» منخفضاً 6.67% ليغلق عند 1.4 درهم، ثم «ريم للاستثمار» بهبوطه 5% وأقفل عند 22.8 درهم.

وكان أكبر المرتفعين في سوق دبي «الاتحاد العقارية» بنسبة 29.52% مغلقاً عند 0.351 درهم، تلاه «دي إكس بي»، وزاد 14.29% وأقفل عند 0.152 درهم، ثم «الخليج للملاحة» 13.62% إلى 0.417 درهم.

وفي المقابل سجل «المصرف الخليجي التجاري» الانخفاض الأكثر بنسبة 6.58% مغلقاً عند 0.355 درهم، تلاه «تبريد» وهبط 6.5% وأقفل عند 1.87 درهم، ثم «بنك دبي التجاري» بنزوله 4.92% عند 3.48 درهم.



تداولات الجنسيات



وبشأن التداولات حسب الجنسيات خلال أسبوع في سوق أبوظبي للأوراق المالية، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 87.76 مليون درهم محصلة شراء، منها 15.36 مليون درهم محصلة شراء العرب و39.8 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين و32.64 مليون درهم محصلة شراء المواطنين، وفي المقابل اتجه المستثمرون الأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 87.76 مليون درهم محصلة بيع. وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون الأجانب والخليجيون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 235.7 مليون درهم محصلة شراء، منها 17.28 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و218.4 مليون درهم محصلة شراء الأجانب.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 235.7 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 83.85 مليون درهم محصلة بيع العرب و151.84 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.



الشراء الأجنبي



وركز المستثمرون الأجانب (غير العرب) مشترياتهم الأسبوعية بالدرجة الأولى على سهم «الاتحاد العقارية» بنحو 205 ملايين سهم بما يعادل 4.8%، وذلك بعد ارتفاع نسبة ملكيتهم في يوم الخميس 11 يونيو إلى 11.45% مقارنة مع ملكية الأسبوع الأسبق والتي كانت 6.65%.

وركز الأجانب أيضاً في الشراء على أسهم «إعمار العقارية»، و«دي إكس بي»، و«إعمار مولز»، بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات «سوق دبي المالي»، و«أبوظبي الأول» و«أبوظبي التجاري».



المؤسسات



وعلى صعيد المحافظ الاستثمارية، فقد اتجهت نحو الشراء خلال أسبوع، بصافي استثمار بلغ 169 مليون درهم محصلة شراء، منها 147.6 مليون درهم محصلة شراء في دبي، و21.5 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 169 مليون درهم محصلة بيع توزعت بواقع 147.6 مليون درهم محصلة بيع في دبي، و21.5 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي.