توني دانكر رئيساً لاتحاد الصناعة البريطاني

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيتولى الإعلامي السابق توني دانكر رئاسة اتحاد الصناعة البريطاني، أكبر مؤسسة تضم أرباب العمل في بريطانيا في مرحلة حاسمة بالنسبة للاقتصاد الذي يواجه صدمة وباء كوفيد-19 ومخاطر عدم التوصل إلى اتفاق بخصوص بريكست.

ويخلف دانكر في نوفمبر/تشرين الثاني كارولين فيربيرن المديرة العامة للاتحاد منذ 2015، وفق بيان أصدره الاتحاد مساء الأربعاء.

وكانت فيربيرن أول امرأة تشغل هذا المنصب ولم تتوقف قط عن الدفاع عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بأقل قدر ممكن من الفوضى للشركات وإن تم ذلك أحياناً عبر معارضة الحكومة.

وقام الاتحاد بحملة من أجل البقاء في الاتحاد الأوروبي قبل إجراء استفتاء عام 2016، منذ بداية الأزمة الصحية، تسعى منظمة أرباب العمل إلى جانب السلطات للحد من الأضرار التي لحقت بالشركات جراء الركود التاريخي الذي تواجهه البلاد.

وقال دانكر «إنه لشرف لي أن يتم اختياري لقيادة اتحاد الصناعة البريطاني الذي يقوم بعمل مصيري في مواجهة وباء كوفيد-19».

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وسيتولى دانكر مهمة تمثيل قطاع الأعمال البريطاني الشاقة، بعد تضرره من الوباء ويحتاج إلى أشهر طويلة للتعافي على أساس عمليات إعادة هيكلة وإلغاء عدد كبير من الوظائف.

ويتمثل الخطر الآخر بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق في نهاية العام، وهي فرضية تعززها المفاوضات الصعبة بين لندن وبروكسل.

وحذرت فيربيرن في مقابلة مع شبكة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» الخميس من أن «الشركات ليس لديها متسع من الوقت لتهيئ نفسها لبريكست بدون اتفاق»، معتبرة أنه لا داعي للتسبب بمزيد من التعقيد. وقالت «عندما يحترق المنزل، لا معنى لإشعال نار في الحديقة».

وسيبقى دانكر حتى توليه منصبه، مديراً تنفيذياً لشركة «بي ذا بيزنس»، وهي منظمة غير ربحية تدعم وتقدم المشورة للشركات.

كان دانكر بين عامي 2010 و2017، مسؤولاً كبيراً في المجموعة الإعلامية التي تمتلك صحيفة «الغارديان»، والتي عمل على نشرها في العالم وإعادة هيكلتها.

وعمل بين 1998 و2008، في «مك كينسكي» للاستشارات في لندن وواشنطن.(أ ف ب)