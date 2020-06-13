شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع لجنة «أوبك بلس» الأسبوع القادم لن يتخذ قرارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت خمسة مصادر بأوبك بلس إن اجتماع لجنة تقودها أوبك سيقوم باستعراض وضع سوق النفط الأسبوع القادم سيسدي النصح لمجموعة أوبك+ الأوسع نطاقاً بشأن التعاون في خفض قياسي للإمدادات، ما يعني أنه ستكون هناك حاجة لإجراء محادثات أخرى بشأن ما إذا كان سيتم تمديد الاتفاق أكثر.
واتفقت أوبك وروسيا وحلفاء، في ما يعرف باسم مجموعة أوبك+، على الإبقاء على تخفيضات للإنتاج قدرها 9.7 مليون برميل يوميا، أو ما يعادل 10 بالمئة من الطلب العالمي قبل جائحة فيروس كورونا، حتى نهاية يوليو/ تموز. وساعد الخفض أسعار النفط على أن تزيد لأكثر من مثليها منذ إبريل/ نيسان. (رويترز)
كانت هذه تفاصيل خبر اجتماع لجنة «أوبك بلس» الأسبوع القادم لن يتخذ قرارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.