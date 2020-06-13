اجتماع لجنة «أوبك بلس» الأسبوع القادم لن يتخذ قرارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت خمسة مصادر بأوبك بلس إن اجتماع لجنة تقودها أوبك سيقوم باستعراض وضع سوق النفط الأسبوع القادم سيسدي النصح لمجموعة أوبك+ الأوسع نطاقاً بشأن التعاون في خفض قياسي للإمدادات، ما يعني أنه ستكون هناك حاجة لإجراء محادثات أخرى بشأن ما إذا كان سيتم تمديد الاتفاق أكثر.

واتفقت أوبك وروسيا وحلفاء، في ما يعرف باسم مجموعة أوبك+، على الإبقاء على تخفيضات للإنتاج قدرها 9.7 مليون برميل يوميا، أو ما يعادل 10 بالمئة من الطلب العالمي قبل جائحة فيروس كورونا، حتى نهاية يوليو/ تموز. وساعد الخفض أسعار النفط على أن تزيد لأكثر من مثليها منذ إبريل/ نيسان. (رويترز)