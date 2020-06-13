شكرا لقرائتكم خبر عن عجز الحساب الجاري بتركيا للشهر الخامس والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجل الحساب الجاري في تركيا عجزاً للشهر الخامس على التوالي خلال إبريل/‏ نيسان الماضي، مع انخفاض الصادرات بوتيرة أسرع من هبوط الواردات وسط ركود اقتصادي عالمي ناجم عن تفشي وباء كورونا.

وكشفت بيانات صادرة عن البنك المركزي التركي، أمس الجمعة، أن الحساب الجاري في البلاد شهد عجزاً قدره 5.06 مليار دولار خلال شهر إبريل/‏ نيسان الماضي مقابل عجز 4.8 مليار دولار في مارس/‏ آذار السابق له.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عجز الحساب الجاري بتركيا للشهر الخامس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.