واردات الصين من النفط الأمريكي تتجه لمستوى قياسي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت بيانات رفينيتيف أن من المقرر أن تستورد الصين كمية قياسية من النفط الخام الأمريكي في يوليو/‏ تموز، إذ سيجري تسليم الشحنات التي اقتنصها صائدو الصفقات خلال اضطراب للأسعار في إبريل/‏ نيسان لأكبر مستورد في العالم للخام.

وتظهر البيانات أن ما يُقدر بواقع 2.68 مليون طن من الخام الأمريكي ستصل إلى ثاني أكبر مستهلك في العالم للنفط في يوليو، ويمثل ذلك قفرة بواقع ستة أمثال الشهرين السابقين ويزيد على مستوى قياسي سابق بلغ ما يزيد قليلاً فحسب على مليوني طن في يناير 2018.

وتظهر البيانات أن واردات الصين من الخام تتجه لتسجيل مستوى قياسي جديد في يونيو، متجاوزة المستوى القياسي السابق المسجل في مايو البالغ 48 مليون طن. (رويترز)