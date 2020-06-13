شكرا لقرائتكم خبر عن واردات الصين من النفط الأمريكي تتجه لمستوى قياسي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت بيانات رفينيتيف أن من المقرر أن تستورد الصين كمية قياسية من النفط الخام الأمريكي في يوليو/ تموز، إذ سيجري تسليم الشحنات التي اقتنصها صائدو الصفقات خلال اضطراب للأسعار في إبريل/ نيسان لأكبر مستورد في العالم للخام.
وتظهر البيانات أن ما يُقدر بواقع 2.68 مليون طن من الخام الأمريكي ستصل إلى ثاني أكبر مستهلك في العالم للنفط في يوليو، ويمثل ذلك قفرة بواقع ستة أمثال الشهرين السابقين ويزيد على مستوى قياسي سابق بلغ ما يزيد قليلاً فحسب على مليوني طن في يناير 2018.
وتظهر البيانات أن واردات الصين من الخام تتجه لتسجيل مستوى قياسي جديد في يونيو، متجاوزة المستوى القياسي السابق المسجل في مايو البالغ 48 مليون طن. (رويترز)
كانت هذه تفاصيل خبر واردات الصين من النفط الأمريكي تتجه لمستوى قياسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.