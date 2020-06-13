شكرا لقرائتكم خبر عن وجهات «الاتحاد للطيران» من وإلى الإمارات في يونيو والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عدنان نجم
وتقوم شركة الاتحاد للطيران حتى 30 يونيو/حزيران 2020، بتشغيل رحلات محدودة إلى أبوظبي لمساعدة المقيمين والمواطنين على العودة إلى الإمارات. ويجب أن تكون لدى المسافر موافقة من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية من حكومة أبوظبي، قبل أن يُسمح للمسافرين بالسفر، وإلا فلن يتمكنوا من إتمام الإجراءات.
من جهة أخرى، أعلنت الاتحاد للطيران في تحديث لها، أنها ستسير رحلات ذهاب إلى 22 وجهة حتى نهاية يونيو/حزيران الجاري، لمساعدة المقيمين على العودة إلى بلادهم.
24 رحلة عودة للمقيمين إلى أبوظبي من:
أمستردام: رحلتان أسبوعياً.
البحرين: رحلتان أسبوعياً.
برشلونة: رحلتان أسبوعياً.
بروكسل: رحلتان أسبوعياً.
شيكاجو: أسبوعياً.
دبلن: رحلتان أسبوعياً.
فرانكفورت: يومياً.
جنيف: رحلتان أسبوعياً.
جاكرتا: 4 رحلات أسبوعياً.
كراتشي: رحلتان أسبوعياً.
كوالالمبور: 4 رحلات أسبوعياً.
لاهور: رحلتان أسبوعياً.
لندن: يومياً.
مدريد: رحلتان أسبوعياً.
مانيلا: 4 رحلات أسبوعياً.
ملبورن: 5 رحلات أسبوعياً.
نيويورك: 26 يونيو فقط.
ميلانو: يومياً.
باريس: يومياً.
سيؤول: يومياً.
سنغافورة: 4 رحلات أسبوعياً.
سيدني: رحلتان أسبوعياً.
طوكيو: 3 رحلات أسبوعياً.
زيوريخ: 4 رحلات أسبوعياً.
22 رحلة للراغبين في السفر إلى:
أمستردام: رحلتان أسبوعياً.
البحرين: رحلتان أسبوعياً.
برشلونة: رحلتان أسبوعياً.
بروكسل: رحلتان أسبوعياً.
شيكاغو: أسبوعياً.
دبلن: رحلتان أسبوعياً.
فرانكفورت: يومياً.
جنيف: رحلتان أسبوعياً.
جاكرتا: 4 رحلات أسبوعياً.
كوالالمبور: 4 رحلات أسبوعياً.
لندن: يومياً.
مدريد: رحلتان أسبوعياً.
مانيلا: رحلتان أسبوعياً.
ملبورن: 5 رحلات أسبوعياً.
ميلانو: يومياً.
نيويورك: 24 يونيو فقط.
باريس: يومياً.
سيؤول: يومياً.
سنغافورة: 4 رحلات أسبوعياً.
سيدني: رحلتان أسبوعياً.
طوكيو: 3 رحلات أسبوعياً.
زيوريخ: 4 رحلات أسبوعياً.
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