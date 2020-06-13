وجهات «الاتحاد للطيران» من وإلى الإمارات في يونيو



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عدنان نجم



وتقوم شركة الاتحاد للطيران حتى 30 يونيو/‏‏حزيران 2020، بتشغيل رحلات محدودة إلى أبوظبي لمساعدة المقيمين والمواطنين على العودة إلى الإمارات. ويجب أن تكون لدى المسافر موافقة من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية من حكومة أبوظبي، قبل أن يُسمح للمسافرين بالسفر، وإلا فلن يتمكنوا من إتمام الإجراءات.

من جهة أخرى، أعلنت الاتحاد للطيران في تحديث لها، أنها ستسير رحلات ذهاب إلى 22 وجهة حتى نهاية يونيو/‏‏حزيران الجاري، لمساعدة المقيمين على العودة إلى بلادهم.