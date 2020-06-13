شكرا لقرائتكم خبر عن الأوروبيون يحركون الاستهلاك بقضاء العطلة الصيفية في بلادهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يخطط الأوروبيون بمعظمهم لقضاء عطلتهم الصيفية في بلادهم، ما سيساهم في إنعاش الاقتصادات الوطنية التي استنزفها وباء «كوفيد-19» وتدابير العزل المتخذة؛ لمكافحته، والتي ستحرم من عائدات السياحة الآتية من الخارج.

وسيرفع القسم الأكبر من الدول الأعضاء اعتباراً من 15 يونيو/‏حزيران القيود المفروضة على التنقل داخل الاتحاد الأوروبي، وكانت إيطاليا سبّاقة إلى ذلك؛ إذ أعادت فتح أبوابها للزوار الأوروبيين منذ الثالث من يونيو، تصميماً منها على النهوض باقتصادها المنهار؛ جرّاء الأزمة الصحية.

وفي فرنسا، تلقت وكالات السفر 20% فقط من الحجوزات المسجلة من الخارج، مقارنة مع 66% عادة، على ما كشف رئيس شركات السفر، الاثنين، أما عدد الحجوزات الداخلية على موقع «إير بي إن بي»، فازدادت بنسبة 40% على العام الماضي.

وقال جان بيار ماس الذي يمثل وكالات السفر الفرنسية «كل شيء يسير في الاتجاهين. ففي الظروف المثلى، لكانت الدول أغلقت حدودها لو أمكنها ذلك لاستبقاء المواطنين، ولكانت فتحتها لاستقدام السياح الأجانب».

فبعد حجر منزلي كانت له عواقب مالية كارثية، باتت الأولوية لكل بلد لإنعاش الاستهلاك الداخلي بالمراهنة على إنفاق مواطنيه على السياحة، وهذا التوجه يناسب العديد من الأوروبيين الذين يفضلون عدم الابتعاد عن مكان إقامتهم.

وتدعو الحكومة الفرنسية إلى سياحة وطنية، وهي تستعد لمباشرة حملة تحت شعار: #هذا الصيف أزور فرنسا، للترويج للمواقع السياحية فيها.

وتخوض برلين حملة مماثلة تحت شعار: «اكتشف ألمانيا»، باشرتها الولايات ال16 باللغة الألمانية حصراً.

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وفي إسبانيا، دعا رئيس الوزراء بيدرو سانشيز إلى «إنعاش السياحة الوطنية»، لكن الحكومة كيّفت الحملة لتتناسب مع واقع بلد تمثل السياحة 12% من إجمالي ناتجه القومي، فاختارت شعاراً هو «إسبانيا في انتظاركم».

خفض الضريبة على المواصلات

وسعياً لاجتذاب السياح الدوليين، أعلنت اليونان «الصيف اليوناني أكثر من البحر والشمس... إنه حالة ذهنية»، ودعمت مساعيها بخفض ضريبة القيمة المضافة من 24% إلى 13% على المواصلات من طائرات وقطارات وبواخر، وعلى الرحلات السياحية.

وإن كانت إيطاليا تسعى لاجتذاب الأجانب، فإنها مصممة أيضاً على تشجيع مواطنيها على التنقل؛ بفضل «علاوة عطلة» بقيمة أقصاها 500 يورو للعائلات (بحسب دخلها)، ينبغي إنفاقها بحلول نهاية ديسمبر/‏كانون الأول، في حين يقضي 73% من الإيطاليين عادة عطلهم الصيفية في بلادهم.

وفي بادرة مماثلة، سيتلقى سلوفيني شيكا بقيمة 200 يورو لقضاء عطلة، تضاف إليها 50 يورو لكل طفل، ينبغي إنفاقها محلياً على فنادق أو مطاعم.

وفيما تنصح النمسا بعدم السفر إلى الخارج هذا الصيف، تعتزم مدينة فيينا إرسال قسيمة بقيمة 25 إلى 50 يورو عبر البريد إلى كل من العائلات ال950 ألفاً في العاصمة، وقال مدير غرفة التجارة في فيينا فالتر روك «اقصدوا الحانات، ساعدوا مطاعمنا على تخطي الأزمة».

(أ ف ب)