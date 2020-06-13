شكرا لقرائتكم خبر عن تباين بورصات الخليج خلال الأسبوع المنتهي.. وبورصة السعودية تربح 50 مليار ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت بورصات الخليج، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي" بنسبة 1.42% رابحاً 102 نقطة ليغلق عند مستوى 7309.80 نقطة، وربح رأس المال السوقى 50.95 مليار ريال، وصعدت مؤشرات بورصة الكويت، للأسبوع الثانى على التوالي، وقفز المؤشر العام لسوق دبى المإلى بنسبة 3.1% رابحاً 63.77 نقطة ليغلق عند مستوى 2103.25 نقطة، للأسبوع الرابع على التوالي، وربح رأس المال السوقى 3.3 مليار درهم.

بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي" بنسبة 1.42% رابحاً 102 نقطة ليغلق عند مستوى 7309.80 نقطة، وربح رأس المال السوقى 50.95 مليار ريال ليغلق عند مستوى 8.224 تريليون ريال، وبلغ حجم التدأول 1.290 مليار سهم، بقيمة 25.9 مليار ريال. بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي" بنسبة 1.42% رابحاً 102 نقطة ليغلق عند مستوى 7309.80 نقطة، وربح رأس المال السوقى 50.95 مليار ريال ليغلق عند مستوى 8.224 تريليون ريال، وبلغ حجم التدأول 1.290 مليار سهم، بقيمة 25.9 مليار ريال.

وصعدت 5 قطاعات ببورصة السعودية على رأسها قطاع الأدوية بنسبة 10%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 2.2%، تلاه قطاع الطاقة بنسبة 1%، ثم قطاعى البنوك والعقارات بنسبة 0.9%، 0.1%، على التوالي، وتصدر قائمة الأسهم الخضراء سهم الخزف السعودى بنسبة 16.73%، ثم سهم صناعة الورق بنسبة 16.7%، ثم سهم تبوك الزراعية بنسبة 16.27%، فيما تصدر قائمة الأسهم الحمراء سهم ميدغلف للتأمين بنسبة 5.54%، ثم سهم إتحاد الخليج بنسبة 4.98%، ثم سهم الوطنية بنسبة 4.82%، وتصدر سهم دار الأركان الأنشط تدأولاً من ناحية الحجم بنحو 143.315 مليون سهم، فيما كان سهم الراجحي الأنشط من ناحية السيولة بنحو 2.15 مليار ريال.

بورصة الكويتارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، للأسبوع الثانى على التوالي، إذ صعد مؤشر السوق الأول بنسبة 1.15% رابحاً 62.8 نقطة ليغلق عند مستوى 5521.76 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 1.91% رابحاً 79.33 نقطة ليغلق عند مستوى 4242.11 نقطة، وزاد المؤشر العام بنسبة 1.36% رابحاً 68.2 نقطة ليغلق عند مستوى 5091.04 نقطة، كما ارتفع مؤشر "رئيسى 50 بنسبة 2.26% رابحاً 91.4 نقطة ليغلق عند مستوى 4142.57 نقطة. بورصة الكويتارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، للأسبوع الثانى على التوالي، إذ صعد مؤشر السوق الأول بنسبة 1.15% رابحاً 62.8 نقطة ليغلق عند مستوى 5521.76 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 1.91% رابحاً 79.33 نقطة ليغلق عند مستوى 4242.11 نقطة، وزاد المؤشر العام بنسبة 1.36% رابحاً 68.2 نقطة ليغلق عند مستوى 5091.04 نقطة، كما ارتفع مؤشر "رئيسى 50 بنسبة 2.26% رابحاً 91.4 نقطة ليغلق عند مستوى 4142.57 نقطة.

وبلغ حجم التدأول ببورصة الكويت خلال الأسبوع المنتهي، 945.75 مليون سهم بقيمة 183.46 مليون دينار عبر تنفيذ 39.06 ألف صفقة وربح رأس المال السوقى 389 مليون دينار ليغلق عند مستوى 29.005 مليار دينار. Advertisements بورصة دبىارتفع المؤشر العام لسوق دبى المإلى بنسبة 3.1% رابحاً 63.77 نقطة ليغلق عند مستوى 2103.25 نقطة، للأسبوع الرابع على التوالي، وربح رأس المال السوقى 3.3 مليار درهم ليغلق عند مستوى 295.15 مليار درهم. بورصة دبىارتفع المؤشر العام لسوق دبى المإلى بنسبة 3.1% رابحاً 63.77 نقطة ليغلق عند مستوى 2103.25 نقطة، للأسبوع الرابع على التوالي، وربح رأس المال السوقى 3.3 مليار درهم ليغلق عند مستوى 295.15 مليار درهم.

وصعد ببورصة دبي، قطاع السلع بنسبة 13.2%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 7.3% مدفوعاً بصعود سهم شركة إعمار العقارية بنسبة 10.3%، إعمار للتطوير بنسبة 2.8%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 2.2% مدفوعاً بصعود سهم بنك الإمارات دبى الوطنى بنسبة 0.22%.





بورصة أبوظبيتراجع المؤشر العام لسوق أبوظبى للأوراق المالية بنسبة 0.21% خاسراً 9.11 نقطة ليغلق عند مستوى 4294.87 نقطة، فيما ربح رأس المال السوقى 1.42 مليار درهم ليغلق عند مستوى 485.01 مليار درهم.

وانخفض ببورصة أبوظبي، بضغوط هبوط قطاع الاتصالات بنسبة 2.03%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.59%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.09%، فيما ارتفع قطاع الطاقة بنسبة 2.54%.





بورصة البحرينارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.55% رابحاً 7.05 نقطة ليغلق عند مستوى 1280.38 نقطة، وبلغ حجم التدأول 20.71 مليون سهم بقيمة 3.23 مليون دينار بحريني.

وصعد ببورصة البحرين، قطاع الخدمات بنسبة نمو 1.69% مدفوعاً بصعود شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) بنسبة 1.33%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.71% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جى إف إتش المالية بنسبة 0.67%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 0.25% مدفوعاً بصعود سهم البنك الأهلى المتحد بنسبة 1.01%.