شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني ينخفض عقب صدور بيانات حكومية ضعيفة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الجمعة في أعقاب صدور بيانات حكومية ضعيفة فضلا عن عدم اليقين السائد في الأسواق حيال الاقتصاد العالمي.



وبدأ المحللون يعيدون تقييم البيانات وإجراءات إعادة فتح الاقتصادات وتأثير ذلك على صحة المواطنين خاصة بأن بعض الولايات الأمريكية ودول أخرى تعرضت لزيادة كبيرة في عدد الإصابات عقب فتح أنشطتها تدريجياً.

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ومن ناحية أخرى، ينتظر المستثمرون في السوق البريطاني أي تقدم يذكر في المفاوضات لإعادة صياغة العلاقات المستقبلية والتوصل إلى اتفاق يضمن مرونة العلاقات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.



وكشفت بيانات حكومية عن أن القراءة الشهرية للناتج المحلي الإجمالي البريطاني سجلت انكماشا بنسبة 20.4% في مايو/أيار مقارنة بتوقعات انكماش بنسبة 18.6%، كما هبط الإنتاج الصناعي بنسبة 24.3% مقارنة بتوقعات انكماش بنسبة 15%.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 21:23 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 1.2539، وسجل أعلى سعر عند 1.2654 وأقل سعر عند 1.2474.