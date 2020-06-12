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شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع طفيف للذهب في ختام التعاملات لكن مع تحقيق مكاسب أسبوعية والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة على نحو طفيف في ظل ضغوط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية عقب تصريحات رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول"، وحقق المعدن النفيس مكاسب أسبوعية.
وأكد رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" على أن البنك المركزي سيفعل كا ما في وسعه وسوف يستخدم كل ما لديه من أدوات لدعم الاقتصاد وسوق العمل في الولايات المتحدة.
يأتي ذلك عقب تصريحاته السابقة هذا الأسبوع التي كشف فيها عن عدم يقين شديد حيال الاقتصاد الأمريكي في ظل أزمة كورونا.
وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:04 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 97.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.4 نقطة وأقل مستوى عند 96.4 نقطة.
وفي ختام التعاملات، انخفضت أسعار الذهب عقود تسليم أغسطس/آب بنسبةة 0.1% إلى 1737.3 دولار للأوقية، وحقق المعدن النفيس مكاسب أسبوعية بنسبة 3.2%، وبلغ أعلى سعر اليوم عند 1753 دولارا وأقل سعر عند 1728.2 دولار.
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