شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يزيد مكاسبه بدعم من تصريحات رئيس الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات الجمعة وعزز مكاسبه في أعقاب تصريحات رئيس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول" اليوم.



وعلى هامش الإعلان تفاصيل اللقاءات المجتمعة بين الاحتياطي الاتحادي ومختلف الفئات لمناقشة تطورات الاقتصاد والاستماع إلى الآراء حول السياسة النقدية، أكد "باول" التزام البنك المركزي باتخاذ كا مل يلزم من إجراءات لدعم الاقتصاد الأمريكي.



وذكر "باول" بأن الفيدرالي يركز على إعادة سوق العمل إلى وتيرة التوظيف الكامل فضلا عن إعادة الاقتصاد إلى مسار التعافي والنمو.

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وكان "باول" قد أعلن في مؤتمر صحفي هذا الأسبوع عن عدم يقين بالغ إزاء مستقبل الاقتصاد الأمريكي بسبب أزمة فيروس كورونا.



وجاء ذلك بعد توقعات البنك المركزي بعدم رفع الفائدة قبل عام 2022 وتكهنات انكماش الاقتصاد الأمريكي بنسبة 6.5% في العام الجاري.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:40 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 97.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.4 نقطة وأقل مستوى عند 96.4 نقطة.