شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتعافى قليلا من أكبر خسائر يومية منذ أبريل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تباين أداء أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة لتتعافى قليلاً من الخسائر الحادة التي سجلتها أمس والتي تعد الأكبر على أساس يومي منذ أواخر أبريل/نيسان.



وذكرت شركة "بيكر هيوز" أن عدد حفارات التنقيب عن الخام في الولايات المتحدة اننخفض بنحو سبعة حفارات إلى 199 حفاراً هذا الأسبوع.



وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:06 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 97.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.3 نقطة وأقل مستوى عند 96.4 نقطة.

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وعلى صعيد التعاملات، انخفض سعر "ويست تكساس" بحلول الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 36.3 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 36.9 دولار وأقل سعر عند 34.4 دولار.



وارتفع سعر "برنت" بنسبة 0.9% إلى 38.9 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 39.4 دولار وأقل سعر عند 37.01 دولار.



كان كلا من "ويست تكساس" و"برنت" قد سجلا أمس أدنى مستويات إغلاق منذ الأول من يونيو/حزيران الجاري، كما سجلا أكبر خسائر يومية منذ السابع والعشرين من أبريل/نيسان.