شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للنفط 12-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى سعر النفط عملية إعادة اختبار لخط الرقبة المكسور لنموذج القمة المزدوجة ويحافظ على ثباته دونه، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط فعالاً للفترة القادمة، والذي يستهدف مستوى 32.40 كمحطة رئيسية تالية، مع التذكير بأهمية الثبات دون 37.05 لاستمرار الانخفاض المتوقع.

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