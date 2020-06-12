شكرا لقرائتكم خبر عن فاروس: صافى النقدية بـ"إعمار" أكبر من القيمة السوقية للشركة بنسبة 1.8% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال بنك الاستثمار فاروس، إن مستويات صافي نقدية لشركة إعمار مصر للتنمية 11.2 مليار جنيه، وهو أكبر من قيمة الشركة السوقية بنسبة 1.8%، مما يعني أن السوق لا يأخذ فى الاعتبار أصول الشركة الأخرى مثل حسابات العملاء والأراضي المتبقية، وأوصى فاروس بزيادة الوزن النسبي على سهم "إعمار" بقيمة عادلة 6.11 جنيه للسهم الواحد.

وأضاف فاروس، في تقرير بحثي، أن شركة إعمار مصر بدأت عام 2020 مسجلة نتائج ضعيفة، حيث هبطت الإيرادات 57.7% سنويًا و92.3% ربعيًا إلى 239.5 مليون جنيه نتيجة انخفاض عدد الوحدات المسلمة، منوهة إلى أن مشروع "ميفيدا" شكل نسبة 57.1% من الإيرادات، ومشروع "أب تاون كايرو" 31.3%، ومشروع "مراسي" 11.6%، مشيرة إلى أن انخفاض إجمالي الإيرادات صاحب ارتفاعًا في تكلفة البضاعة المُباعة كنسبة من الإيرادات، مما أدى إلى انخفاض مجمل الأرباح 81.1% سنويًا و96.3% ربعيًا، فضلا عن تراجع هامش مجمل الأرباح إلى 19.7% مقارنة مع 44.0% في الربع الأول 2019، و40.9% في الربع الرابع 2019.

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وذكر فاورس أن صافي الأرباح فى الربع الأول انخفض إلى 48.4% سنويًا و80.6% ربعيًا إلى 215.8 مليون جنيه، ومرة أخرى، أنقذت الإيرادات التمويلية هامش صافي الأرباح، حيث دفعتها إلى 90.1% في الربع الأول 2020، مقارنة مع 73.9% في الربع الأول 2019، و35.5% في الربع الرابع 2019، فيما تراجع صافي النقدية من 12.3 مليار جنيه بنهاية الربع الرابع 2019 إلى 11.2 مليار جنيه بنهاية الربع الأول 2020،كما تراجع رصيد حسابات العملاء، بما في ذلك غير المدرجة في الميزانية، تراجعًا طفيفًا من 20.7 مليار جنيه بنهاية الربع الرابع 2019 إلى 20.4 مليار جنيه بنهاية الربع الأول 2020.