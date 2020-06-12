شكرا لقرائتكم خبر عن معنويات المستهلكين الأمريكيين ترتفع في أوائل يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت معنويات المستهلكين الأمريكيين في أوائل يونيو ، إذ استجابت الأسر لإعادة فتح الشركات، والتي كانت مغلقة لإبطاء وتيرة انتشار كوفيد-19، وانتعاش في التوظيف.

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وقالت جامعة ميشيجان إن مؤشرها لمعنويات المستهلكين صعد إلى قراءة عند 78.9 من 72.3 في مايو .

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا صعود مؤشر المعنويات إلى 75 أوائل هذا الشهر.