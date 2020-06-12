الاقتصاد

بورصة تورونتو تغلق تداولات الأسبوع على تراجع وانخفاض الدولار الكندى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  أغلق المؤشر الرئيس فى بورصة تورونتو تداولات الأسبوع اليوم الجمعة على انخفاض بنسبة 4.14% أو 650.41 نقطة ليسجل 15050.92 نقطة.

كما أغلق الدولار الكندى اليوم على سعر تداول بلغ معدله 73.78 سنتا أميركيا، متراجعا 0.90 سنت أميركي عن معدل سعر تداوله يوم أمس الخميس.
يأتي ذلك في الوقت الذى خصصت فيه حكومة أونتاريو والحكومة الكندية 57.7 مليون دولار لمساعدة ما يقرب من 22 ألف شركة صغيرة على التحول الرقمي لتخفيف آثار جائحة كوفيد 19.


وتهدف المبادرة الفيدرالية والإقليمية إلى مساعدة أرباب الأعمال في أونتاريو على تجهيز أنفسهم ليصبحوا قادرين على المنافسة في عالم الأعمال الذي أحدثته الجائحة.

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ودفعت الأزمة العديد من الكنديين إلى الشراء عبر الإنترنت، مما أجبر الشركات في جميع أنحاء البلاد على إعادة التفكير في الطريقة القيام بأعمالها.


كما ارتفعت مبيعات التجزئة في قطاع التجارة الإلكترونية بنسبة 16% في مارس آذار، وفقا لهيئة الإحصائيات في كندا. 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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